Los vecinos desalojados en El Pris (Tacoronte) por la borrasca 'Therese' vuelven a sus casas

Barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese, a 25 de marzo de 2026, en Tacoronte, Tenerife, Canarias (España). El Cabildo de Tenerife ha actualizado este miércoles la situación del Plan de Emergencias Insular de Te - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tacoronte ha ordenado este jueves la vuelta de la treintena de vecinos que fue desalojada en la noche del pasado martes de tres edificios por posibles riesgos estructurales a raíz de las fuertes lluvias derivadas del paso de la borrasca 'Therese' por Canarias.

Los técnicos municipales han realizado una última inspección que certifica la seguridad de los edificios, que resultaron dañados en las partes bajas y los garajes.

La mayor parte de los afectados pasó la primera noche en viviendas de familiares y amistades y sólo uno de ellos decidió utilizar los recursos y servicios habilitados en el pabellón municipal de la calle Pérez Reyes.

Además, el Ayuntamiento habilitó plazas alojativas en hoteles del norte del isla durante la jornada del miércoles con el objetivo de mejorar el descanso y la intimidad de este grupo de familias.

La alcaldesa, Sandra Izquierdo, detalla que en los próximos días se seguirán realizando visitas e inspecciones de seguimiento para comprobar la evolución de las estructuras afectadas por las inundaciones y desprendimiento de piedras, "velando siempre por la seguridad de vecinos y vecinas hasta que se pueda zanjar esta situación extraordinaria que ha tocado vivir en esta semana triste para la ciudad".