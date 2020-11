Una veintena de migrantes, en la calle y bloqueados en el puerto de Santa Cruz: "No queremos quedarnos aquí"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de migrantes, casi todos de origen magrebí, permanecen bloqueados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sin poder coger un barco a Huelva al no disponer de pasaporte o estar caducado, dado que su documentación no es suficiente para poder embarcarse.

Los migrantes llegaron en la tarde-noche de ayer miércoles desde Gran Canaria y han pasado la noche en la calle, en las inmediaciones del puerto, dado que no quisieron, a diferencia de otro grupo más numeroso, alojarse en un hotel del sur de la isla que habilitaron entre la Subdelegación del Gobierno y Cruz Roja.

Lamar, uno de los pocos que habla español, relata que la semana pasada, unos 150 migrantes pudieron viajar a Huelva con la documentación marroquí pero ahora no se lo permiten, y señala que estuvo siete días en el muelle de Arguineguín.

Algunos no quieren alojarse en el hotel porque temen quedarse retenidos sin poder salir, y aunque les tratan "muy bien" porque hay comida, alojamiento e higiene, prefieren no ir. "Nosotros queremos viajar, no queremos quedarnos aquí, queremos marchar a España", ha indicado.

Ha señalado que viajó a Tenerife en patera hace casi un mes porque es una ruta "fácil", y optó por la vía marítima porque "hay que ser rico" para viajar en avión, pese a que pagó casi 2.000 euros por la travesía.

"Prefiero volver a Marruecos que seguir aquí, llevo siete días durmiendo en la calle en Arguineguín, en el suelo, con una manta y un bocadillo en el desayuno, el almuerzo y la cena", ha comentado, aunque no oculta su deseo de viajar a Europa "buscando un futuro mejor", aparte de que tiene familiares en Andalucía.

Desde las navieras que operan con la Península --tanto Fred.Olsen como Armas--, esgrimen en el propio puerto que no pueden viajar sin pasaporte en regla y a los que han comprado billetes por internet, se les devuelve el dinero.