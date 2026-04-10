Los viajeros de guagua en Canarias aumentan un 0,3% en febrero hasta los 8,2 millones de pasajeros

Archivo - Bono Guagua de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros del transporte urbano por guagua han aumentado en Canarias un 0,3% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 8.281.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,9% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, Extremadura (+8,9%), País Vasco (+7,9%) y Castilla y León (+7,5%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por guagua entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, Murcia y Madrid con retrocesos de un 3,9%, 3,6% y un 1,4%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.