Vicepresidente canario cree "imperdonable" que Montero compare el cupo independentista con el REF, que es un derecho

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domíguez, ha considerado "imperdonable" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compare el cupo independentista con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, que es "un derecho y no un privilegio".

Así lo ha manifestado Domínguez durante un Encuentro Informativo de Europa Press en Madrid, impulsado por Veolia, donde ha defendido una negociación colectiva de la financiación autonómica por parte del Gobierno central.

"Estamos en contra de la negociación unilateral del Gobierno central. Canarias aboga por una negociación colectiva, por una negociación donde no hayan privilegios, por una negociación donde no haya trato de favor, una negociación en donde se reconozca que Canarias es una comunidad autónoma infrafinanciada, donde se reconozca que nuestro REF, nuestro fuero, es un derecho y no un privilegio", apostilló.

De este modo, se refirió el también presidente del PP en Canarias a las últimas manifestaciones públicas de la ministra Montero, que aseguró "han sacudido una vez más a los canarios", ya que "ha comparado un derecho" de los ciudadanos de Canarias como, citó, es el REF, "con el cupo independentista".

Esto, matizó, "es sumamente imperdonable" y "al mismo tiempo es preocupante", ya que consideró que con ello "demuestra a las claras que Canarias está muy lejos" de la política nacional.