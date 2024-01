Vicepresidente canario se plantea si Cataluña se va a "negar" a derivar menores al obtener competencias en migraciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), se ha preguntado este jueves si Cataluña se va a poder "negar" a la derivación de menores migrantes a las comunidades autónomas, tal y como ha pedido el archipiélago, a raíz de obtener las competencias en migraciones en virtud al acuerdo alcanzado este miércoles entre el Gobierno y Junts.

"Lo de la inmigración me preocupa y mucho", ha apuntado en una entrevista concedida a 'Televisión Canaria' y recogida por Europa Press en la que se plantea si la futura norma legal en la que trabajan los gobiernos central y autonómico solo se limitará a 16 comunidades autónomas.

"Contaremos con una comunidad autónoma menos, nada más y nada menos que Cataluña", ha agregado.

Domínguez ha indicado que las negociaciones políticas con Junts

colocan "una mochila más" en la espalda del partido que lidera Carles Puigdemont, con "beneficios para ellos" y "perjuicios" para otras comunidades.

Lo mismo ha indicado con la posibilidad de sancionar a empresas que se han ido a otras comunidades autónomas pues a Canarias han llegado en los últimos años 150 que "dan trabajo" a muchas familias de las islas.

El también presidente de los populares canarios ha afirmado que son dos asuntos "que van en detrimento de la sociedad canaria" y no entiende como en el PSOE "están más ocupados en satisfacer" a Junts que en ver lo que le ocurre a los canarios.

Ha acusado a los socialistas y al presidente Pedro Sánchez de "jugar al trueque y al intercambio" y por eso, para "atrapar" a las fuerzas políticas, diseña unos decretos con asuntos que "son de interés" para las comunidades autónomas.

Domínguez ha puesto como ejemplo la gratuidad del transporte público que "es bueno para Canarias" pero "no debió" estar incluido en el decreto, lo mismo que la ampliación de la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Reserva de Inversiones (RIC), pues no son asuntos urgentes. "No tiene sentido", ha comentado.

Con todo, ha vuelto a remarcar que el pacto de gobierno CC-PP-ASG-AHI "es el mejor" que puede tener el archipiélago, "sólido y beneficioso", por más que CC se "equivoque" ya que Pedro Sánchez "les engañó" porque Junts ha negociado con el Gobierno "fuera del orden de día y la luz y el taquígrafo".

A su juicio, la votación de este miércoles en el Congreso demuestra que Sánchez "es un trilero" porque "en cada momento y a última hora" decide beneficiar a una comunidad en contra de otra.