Vicepresidente de la CE visitará Canarias en el primer semestre para evaluar sus singularidades como RUP

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Unión Europea, Raffaele Fitto, visitará Canarias en el primer semestre del año para conocer sus singularidades como Región Ultraperiférica (RUP) en pleno debate del nuevo marco financiero plurianual 2028-34.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, subrayando que será "un empujón más" para la defensa del 'estatus RUP' y que estas regiones "no se diluyan" en el nuevo marco plurianual.

En esa línea ha apuntado que se trata de una "visita clave" porque las competencias de Fitto están relacionadas con las "necesidades específicas" del archipiélago, y además se producirá en el "momento álgido" de las negociaciones en el seno de la UE.

La visita responde a una invitación personal cursada por el presidente canario, Fernando Clavijo, y forma parte de "la batalla" que libra el Gobierno de Canarias para modificar la propuesta de marco financiero porque de no hacerse supondría "la expulsión de facto" de las RUP de la UE y dejaría "5.000 millones en duda" para Canarias.

Cabello no ha ocultado la "preocupación" del Gobierno de Canarias por la "tendencia" que se quiere dar al nuevo programa plurianual al "centralizar" todos los instrumentos financieros, lo que "sería un golpe muy importante" para las RUP, por lo que ha apelado a seguir haciendo "concienciación" ante una votación final que se producirá en el segundo semestre de este ejercicio.

En respuesta a la invitación de Clavijo del pasado 24 de noviembre, Fitto asegura en una carta que su gabinete ya está trabajando para cerrar las fechas concretas de este viaje "como parte del trabajo preparatorio" de las iniciativas a favor de las regiones ultraperiféricas que quiere lanzar su departamento en 2026.

El máximo responsable de la política de Cohesión del equipo de Ursula Von der Leyen confirma en este sentido en una carta enviada al presidente canario que está ultimando "una nueva estrategia" para las RUP "que irá acompañada de un paquete de simplificación regulatoria destinado a abordar los principales cuellos de botella a los que se enfrentan estas regiones".

De cara a esa propuesta, Raffaele Fitto dice que su viaje al archipiélago tendrá como objetivo "obtener una comprensión más profunda de los desafíos y necesidades" de Canarias como región ultraperiférica, amparada por el artículo 349 del Tratado europeo.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se comprometió por primera vez con las nueve regiones ultraperiféricas a aprobar esta estrategia en la cumbre RUP celebrada en Reunión el pasado mes de abril.

También lo ratificó en la reunión de alto nivel que tuvo lugar en Bruselas el pasado noviembre, donde volvió a adelantar que esta reforma legislativa específica para las RUP se sustentará en cinco pilares: defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.

Rafaelle Fitto, en su carta al presidente Clavijo, asegura que, pese a su propuesta de Marco Financiero Plurianual, la Comisión Europea mantiene vivo su compromiso de trato diferenciado con las RUP, "tal como se describe en el artículo 349 del Tratado" europeo.

Sin embargo, el responsable de Cohesión considera positiva la creación de fondos nacionales y que los recursos económicos para las regiones ultraperiféricas queden en manos de sus Estados.

A su juicio, el enfoque de la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 "está diseñado para mejorar la capacidad de la Unión para abordar las necesidades específicas de las regiones más alejadas garantizando un uso más coherente, flexible y coordinado de los recursos de la UE en todas las políticas cubiertas por los planes".

TRATO DIFERENCIADO PARA LAS RUP

En este sentido, Fitto considera que el texto que está sobre la mesa "preserva el trato diferenciado a las RUP, ya que requiere que Francia, España y Portugal incorporen medidas específicas para apoyar a sus regiones más alejadas dentro de sus planes, con la opción de presentar un capítulo específico para cada territorio ultraperiférico".

Las regiones ultraperiféricas "mantendrán la plena responsabilidad de la aplicación de dichos capítulos y seguirán en contacto directo con la Comisión Europea", sostiene el vicepresidente de la Comisión en su misiva al presidente de Canarias.

Al respecto, concreta que "las medidas" que tendrán que incluir los Estados en sus planes con fondos comunitarios "pueden abarcar inversiones estructurales y apoyo compensatorio a través de la cohesión y las políticas comunes de agricultura y pesca".

Raffaele Fitto subraya que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas "pueden seguir confiando en un marco de apoyo sólido y adaptado que fortalezca su integración en el proyecto europeo, al tiempo que abordan los desafíos específicos que plantean su situación geográfica".

Así, se compromete a garantizar en este sentido que los planes estatales "mantengan el trato diferenciado" de las RUP y que "se les proporcione el apoyo necesario, reflejando sus circunstancias únicas".