VÍDEO: Rescatados 15 perros en Ayagaures (Gran Canaria) ante el riesgo de inundación por aumento del caudal del barranco

1073154.1.260.149.20260326142353 Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional coordinó el pasado martes el desalojo de 15 perros de una residencia canina situada en la zona de Ayagaures (Gran Canaria) ante el riesgo de inundación derivado del aumento del caudal del barranco a consecuencia de la borrasca 'Therese'.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos se produjeron cuando los agentes comunicaron a los vecinos de la zona la necesidad de desalojar sus viviendas debido a la previsión de alivio de agua de la presa, lo que podría provocar un incremento significativo del caudal y afectar a la carretera GC-504.

En este sentido, a través del CIMACC 091 los efectivos gestionaron la movilización de recursos para proceder al traslado de los animales.

Sin embargo, la disponibilidad inmediata de vehículos adecuados resultó limitada, lo que obligó a adoptar una solución alternativa para evitar demoras que pusieran en peligro la vida de los animales.

Por ello, se decidió evacuar en un primer momento a siete perros de pequeño y mediano tamaño utilizando vehículos particulares y un vehículo policial. Ya de madrugada, con la llegada de medios de Cruz Roja y Protección Civil, se completó el traslado de los ocho perros restantes.

Finalmente, todos los animales fueron trasladados a un espacio habilitado en el municipio de Mogán, donde permanecieron a salvo durante la noche, hasta poder regresar a la residencia o con sus propietarios.

El operativo contó con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil, cuyos efectivos habían alertado de que el alivio de la presa estaba previsto a partir de las 23.00 horas, lo que añadía urgencia a la intervención.