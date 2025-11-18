Vithas volverá a reforzar este año el dispositivo sanitario de la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria

Vithas repite en la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria reforzando el dispositivo sanitario - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

El Hospital Universitario Vithas Las Palmas volverá a reforzar este año el dispositivo sanitario de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria con una veintena de profesionales.

Así lo ha informado la organización en un comunicado en el que agrega que tras su estreno en la edición pasada, el grupo hospitalario ampliará en 2025 su despliegue con el fin de atender con la máxima eficacia a los más de 10.000 corredores que se esperan en esta carrera.

De igual modo, también aumentará su implicación más allá de lo sanitario con actividades de ocio y entretenimiento para amenizar la gran fiesta del deporte antes y después de la salida.

La firma del convenio por parte del gerente de Top Time Eventos, entidad organizadora, Pablo González, y el director gerente de Vithas Canarias, David García, afianza esta unión para este año con un dispositivo compuesto por más de una veintena de profesionales sanitarios entre médicos, enfermería, técnicos sanitarios y conductores.

Para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia, la organización contará con dos ambulancias medicalizadas, una sanitarizada, tres ambulancias básicas, varios vehículos de intervención rápida y un hospitalito totalmente equipado ubicado en el recorrido.

Asimismo, el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, situado en el itinerario de la prueba, volverá a funcionar como segundo hospitalito, activando su infraestructura y equipo humano para prestar apoyo directo al dispositivo de carrera.

Con motivo de la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2025, Vithas ofrecerá a todos los participantes de la carrera un descuento especial para la realización de un reconocimiento médico-deportivo completo, un gesto con el que el grupo se une a celebrar el año nuevo con salud y con hábitos de vida saludables.

Este examen incluye pruebas avanzadas como el análisis de gases mediante una prueba de esfuerzo, valoración cardiológica, estudio de la composición corporal, ergoespirometría, calorimetría y un informe deportivo detallado que permite a cada corredor conocer su estado de salud y sus umbrales de trabajo.

La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2025 se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 15.00 horas, en una edición que busca ser histórica y cumplir al reto de reunir a 10.001 corredores solidarios.