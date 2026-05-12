Vox afea la "doble vara de medir" de Sánchez por falta de protocolos "claros" con la llegada de migrantes

Archivo - El concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez - VOX - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de VOX en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha criticado este martes la "doble vara de medir" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en materia sanitaria y fronteriza, tras la gestión de la crisis del buque 'Mv Hondius', afectado por hantavirus, mientras Canarias vive un "repunte" de llegadas de cayucos sin tener "protocolos claros y transparentes".

Según los últimos datos recabados por la formación en una nota, "más de 2.200 inmigrantes ilegales" habrían llegado a Canarias en lo que va de año, una cifra a la que se suman las "recientes oleadas" registradas en Tenerife y El Hierro durante los últimos días.

Lamentan que, mientras Sánchez y Clavijo "peleaban" por la gestión del crucero con un brote de hantavirus, esta semana hayan llegado a Canarias seis embarcaciones con "más de 500 inmigrantes ilegales".

"Paralizan España ante la llegada del Hondius, se activan protocolos extraordinarios, y, sin embargo, no se paraliza el país ante la avalancha de personas que entran ilegalmente cada semana por nuestras costas, y más cuando Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya alertaron en una ocasión de la ausencia de protocolos ante la aparición de sarna y tuberculosis entre quienes entraban ilegalmente a España", ha señalado el presidente provincial de Vox.

La formación advierte que "llegan centenares de personas en cayucos, con personas indocumentadas, menores de los que desconocemos su procedencia y de los que no sabemos si incluso han sido raptados" y, sin embargo, al Gobierno "parece no preocuparle tant como sí ha demostrado con el barco" atracado en el puerto de Granadilla.

Asimismo, Gómez ha denunciado que el Gobierno de Sánchez "solo actúa cuando hay presión mediática internacional", mientras los canarios "llevan años sufriendo las consecuencias de una política migratoria irresponsable, descontrolada" y de la "se desconoce qué protocolos sanitarios se están aplicando".

"Es una vergüenza que se trate a los españoles como ciudadanos de segunda y que no se ponga fin a estas entradas masivas, alentadas además por el efecto llamada que generan las regularizaciones de inmigrantes ilegales en territorio español", ha señalado Gómez, que, desde Canarias, ha exigido "fronteras seguras, repatriaciones inmediatas para quienes entren ilegalmente en España y, por supuesto, protocolos sanitarios claros y transparentes".