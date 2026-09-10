Vox critica la "hipocresía" de Clavijo con sus líneas rojas y le insta a romper acuerdos en Arona y Granadilla

Archivo - Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Nicasio Galván, criticado este jueves al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por poner 'líneas rojas' a su formación y le ha instado a romper los acuerdos de gobierno en los municipios tinerfeños de Arona y Granadilla si está incómodo.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento le ha preguntado "que le molesta" de su formación si defiende el orden, el cumplimiento de la ley, la patria española o la familia y si piensa mantener los acuerdos de "buena vecindad" con Marruecos tras la "invasión" de Ceuta.

Ha dicho que no se ha tratado de un "proceso migratorio" sino de un "ataque a la integridad de España perpetrado por Marruecos con la complicidad del Gobierno" y no entiende como el Gobierno canario y CC pacta la financiación autonómica.

"Al PSOE no se le puede dar nada", ha indicado, al tiempo que ha cuestionado al presidente si le parece "gracioso" que desde Marruecos se piense en tomar las ciudades autónomas y luego Canarias.

Clavijo ha reconocido que está "preocupado" por la situación geopolítica y humanitaria que se vive en Ceuta y ha planteado a Galván si el presidente de Vox, Santiago Abascal, "esta dispuesto a romper" con el "primo de Zumosol" --en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump--, principal aliado del rey Mohamed VI.

Ha comentado que la "prioridad" e su Gobierno "son los canarios" y si Vox llegara al Ejecutivo central, "dios no lo quiera", también "pactaría" si se logran buenos acuerdos para las islas.

No obstante le ha reprochado que Vox rompió gobiernos autonómicos cuando en Canarias había 6.500 menores no acompañados y había que derivarlos a otras comunidades y ha ironizado con que "le preocupa tanto los canarios" que les dice que "se los coman" ellos.

El presidente ha comentado que es un "demócrata" y respeta que Vox forme parte del arco político pero ha cuestionado su discurso "demagogo e incoherente".