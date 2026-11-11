El Gobierno de Logroño cifra en "un 7 o un 8%" el seguimiento de la huelga entre los funcionarios municipales

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha cifrado "en un 7 o un 8 por ciento" el seguimiento de la huelga general de este 11 de noviembre entre los funcionarios municipales, mientras que, como ha afirmado la portavoz Celia Sanz, los servicios mínimos marcados en determinadas áreas "se están cubriendo de acuerdo con lo previsto".

A preguntas de los medios de comunicación al finalizar la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Loca, Sanz ha recordado que "nosotros establecimos unos servicios mínimos negociados por unanimidad en la Mesa General de Negociación con los sindicatos".

"Y esos servicios mínimos, desde luego, garantizaban que se prestaran los servicios municipales", ha subrayado la portavoz, quien ha apuntado que "una vez que hemos hecho el muestreo, una vez que se ha iniciado la jornada laboral, podemos estar hablando de que aproximadamente un 7% o 8% de los funcionarios del Ayuntamiento está secundando la huelga".

Es un muestreo, ha insistido, "que hemos hecho de manera inicial, con los primeros datos que hemos tenido una vez hecho el triaje del fichaje de los trabajadores". "Pero sí que es cierto que podemos decir que la incidencia para nosotros está siendo mínima en cuanto a lo que son funcionarios del Ayuntamiento de Logroño", ha explicado Celia Sanz.

A ello ha sumado que, en el caso de las empresas adjudicatarias de servicios, "se habían establecido esos servicios mínimos, con los que que estaban garantizados todos aquellos servicios que se consideran esenciales". "Desde luego están siendo cubiertos tal cual se había previsto", ha concluido la portavoz del equipo de Gobierno local.