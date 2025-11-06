El 12º Congreso regional de UJP UGT reelige por unanimidad a Tomás Latasa como secretario general

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tomás Latasa Asso ha sido reelegido por unanimidad como secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja por el 12º Congreso regional celebrado esta mañana en Logroño bajo el lema 'Contigo somos más fuertes'.

Un Congreso que ha arrancado con el análisis de la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional saliente durante los últimos años, también aprobada por la totalidad de los miembros del Congreso. Tras su proclamación como secretario general, Tomás Latasa ha agradecido la confianza depositada por el Congreso regional y ha marcado ya algunas de las líneas de trabajo que desarrollará la organización a partir de ahora, muchas de ellas ya iniciadas.

Por un lado, "vamos a trabajar aprovechando las sinergias de la organización para, remando todos juntos, ser capaces de llegar más lejos", ha expresado. Por otro lado, ha subrayado "la mejora constante de la atención diaria a las personas mayores para seguir siendo referentes y que todo aquel que tenga cualquier duda pueda venir y consultarnos sus inquietudes". Además, "vamos a impulsar las actividades formativas y reforzar con nuevos viajes culturales las acciones más lúdicas, ya consolidadas en los últimos años", añade.

Ya en el marco más reivindicativo, Latasa ha indicado que "para nosotros es prioritaria la defensa a ultranza del Estado de Bienestar en todas sus vertientes, tanto en materia de servicios públicos como en la lucha por la sostenibilidad del sistema de pensiones y su incremento paralelo al IPC; son derechos a los que no podemos renunciar después de lo que nos ha costado y que incluso deberían formar parte de un gran Pacto de Estado", ha expresado.

Por último, el reelegido secretario general se ha referido a la consolidación del 1 de octubre, Día del Mayor, como jornada de referencia para la defensa de los derechos de las personas mayores, así como el fomento de la participación de este colectivo en las mesas de negociación y los foros abiertos. "La sabiduría y la experiencia de las personas mayores como activo contribuye a mejorar el nivel de la sociedad", ha concluido.

La nueva Comisión Ejecutiva Regional que acompañará a Tomás Latasa durante los próximos años estará compuesta por: Tomás Latasa Asso, secretario general; Jesús Marín Lozano, secretario de Organización; Felisa Ramírez Torregrosa, secretaria de Igualdad e Institucional; Lourdes Fontecha Martínez, secretaria ejecutiva; Mari Cruz Somalo Uruñuela; secretaria ejecutiva Eva Pina Lería, secretaria ejecutiva; José Rayo Medina, secretario ejecutivo; Antonio Corral Lorenzo, secretario ejecutivo; y Tomás Gutiérrez Soria, secretario ejecutivo.

El Congreso también ha procedido a elegir a los miembros de UJP UGT La Rioja que participarán tanto en el Comité Federal como en el Comité Regional.