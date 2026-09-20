El 17% de las familias riojanas con hijos de hasta 18 años recorta gastos de su crianza por motivos económicos

El 37% de las familias con hijos de hasta 18 años recorta gastos en su crianza en Baleares por motivos económicos - COFIDIS

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 17,2% de las familias riojanas con menores de 0 a 18 años reconoce haber reducido en el último año gastos vinculados a sus hijos por razones económicas, en un contexto en el que el coste de la crianza se percibe al alza en la mayor parte de los hogares, según el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026.

El Observatorio muestra que el 70,3% de los hogares con hijos en el territorio considera que el coste de criarlos ha aumentado en el último año: un 34,4% afirma que ha subido mucho y un 35,9% que lo ha hecho algo.

Esta percepción generalizada marca un escenario en el que la economía familiar obliga a priorizar y a reajustar partidas para poder sostener el día a día.

Entre las familias que han reducido gasto infantil, los principales recortes se producen en ocio (72,7%), extraescolares (54,5%) y juguetes (54,5%).

En cambio, el impacto es mucho menor en campamentos (9,1%), y aunque la disminución de gasto también aparece en ámbitos sensibles, lo hace con menor intensidad.

Aun así, los datos reflejan que en una parte de los hogares la presión económica alcanza partidas difíciles de ajustar.

DIFICULTADES.

El Observatorio refleja un uso elevado de determinados servicios asociados a la crianza en La Rioja. Entre los hogares con hijos, destaca el acceso a la atención sanitaria privada (85,9%), actividades extraescolares (70,3%) y campamentos o vacaciones (57,8%).

Sin embargo, entre quienes los utilizan, una parte relevante reconoce también dificultades de acceso. Las mayores barreras se concentran en campamentos y vacaciones (35,1%), seguidas de las extraescolares (28,9%) y la atención sanitaria privada (21,8%).

Más allá de los ajustes de consumo, la presión económica influye también en decisiones de futuro, condicionando la natalidad. En este sentido, el 20,3% de los hogares reconoce haber pospuesto (5,1%) o descartado (15,2%) tener hijos por motivos económicos.

Entre quienes se plantearían ampliar la familia, las medidas que se señalan como más decisivas son mejores permisos de maternidad/paternidad (22,8%) y ayudas económicas directas por hijo (21,5%).

Al mismo tiempo, un 57% afirma no plantearse tener más hijos, de manera que el reto demográfico combina barreras económicas con cambios en las decisiones vitales.