El PSOE advierte del "riesgo" de los Fondos UE con el PP y afirma que "no nos podemos permitir perder ni un euro"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 al Congreso por el PSOE de La Rioja, Elisa Garrido, ha advertido este martes del "riesgo" que supone para el desarrollo de inversiones derivadas de los Fondos UE la llegada al Gobierno del Partido Popular, ante lo que ha asegurado que "no nos podemos permitir perder ni un euro".

En una comparecencia ante los medios de comunicación junto con la cabeza de lista al Senado Concha Andreu, en la que han hablado de política fiscal y Fondos Europeos, Garrido ha subrayado que "La Rioja ha captado más de 500 millones de euros en Fondos Europeos Next Generation".

Algo, ha recalcado, que se ha logrado "gracias a la labor del Gobierno socialista en esta comunidad" encabezado por Concha Andreu en los últimos cuatro años, "convirtiéndose así en la Comunidad Autónoma que más fondos europeos Next Generation per cápita ha recibido", y que ha cifrado en 729,1 euros por riojano.

Garrido ha aseverado que estos Fondos "están llegando a más de 160 entidades locales y a más de 400 empresas de La Rioja y a los Centros de Investigación".

Entre ellos ha concretado los más de 16 millones invertidos en el renovado instituto Sagasta; los 9 millones para aumentar la capacidad diagnóstica del Hospital San Pedro; los 3 millones destinados a fomentar el turismo en Logroño a través del proyecto Enópolis.

También ha citado los 900.000 euros para mejorar la eficiencia energética del IES Hermanos D'Elhúyar; los casi 100 millones de euros licitados para el primer tramo adaptado a la alta velocidad de La Rioja en la nueva variante de Rincón de Soto; los 12 millones de euros invertidos en autoconsumo para la sociedad riojana; o los 25.000 euros destinados a la puesta a punto del teatro de Canales de la Sierra.

Además, dichos fondos han servido, por ejemplo, "para mejorar la accesibilidad en muchos municipios, o sus redes de saneamiento de agua, para construir centros de Día, como Torrecilla en Cameros, Ezcaray, Arnedo, Uruñuela, Haro, Calahorra o Aldeanueva, para mejorar la eficiencia energética en edificios municipales o para fomentar el turismo y adecentar las riberas de los ríos".

Ha hecho especial hincapié en el caso de Calahorra, "donde conseguimos en el anterior mandato 622.000 euros para la mejora de la eficiencia energética de la Casa Consistorial, que data de 1941, un proyecto ya pagado, que solo quedaba por realizar su licitación, y que el PP ha rechazado", lo que supondrá, ha afirmado, "además de perder la oportunidad de mejorar, tener que devolver el dinero con intereses".

"De modo -ha afirmado- que no solo se ponen en riesgo inversiones comprometidas, sino que las que están ya pagadas habrá que devolverlas. No solo impiden mejoras, sino que van a hacer que haya que pagar con intereses dinero que no quieren ejecutar. No podemos permitir que se pierda ni un solo euro por no querer trabajar o por incapacidad de gestión".

Se ha cuestionado, incluso, que "sea por otra cosa; el PP siempre ha estado en contra de los Fondos UE, fueron a Bruselas para despotricar de ellos y ponerlos en duda". "A ver si es una estrategia del Partido Popular para intentar que los Fondos no sean una realidad y, de este modo, criticar a Pedro Sánchez y culpar de ello al PSOE". "Ya vale. Que se pongan a trabajar, que no pierdan ni un céntimo y que dejen de sembrar dudas, también con los Fondos UE", ha finalizado Garrido.