24 centros educativos riojanos, desde enero en el programa de Reanimación Cardio-Pulmonar y Primeros Auxilios

Archivo - Primeros auxilios - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 centros educativos de La Rioja participarán, a partir del próximo mes de enero, en el programa de Reanimación Cardio-Pulmonar y Primeros Auxilios, destinado al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Un programa que tien la finalidad fundamental de dotar a estos alumnos de conocimientos y habilidades de autocuidados, que incluso les permita salvar vidas.

A través de este programa, los estudiantes reciben conocimientos de primeros auxilios en el ámbito escolar que pueden contribuir a salvar vidas.

Así, el alumnado adquiere habilidades fáciles y efectivas que tienen efecto multiplicativo, porque en sus casas enseñan a sus hermanos, padres, abuelos y demás miembros de su familia.

Este programa tiene como objetivos específicos dotar de conocimientos y habilidades al alumnado para que adquieran la conducta 'Proteger, Avisar y Socorrer (PAS)' ante una situación de emergencia.

Además, los escolares que cursan quinto curso de Primaria hasta cuarto de la ESO, también recibirán formación para que puedan realizar una reanimación cardiopulmonar efectiva.

Esta iniciativa formativa surge al amparo del proyecto de 2015 'Kids Save Lives: los niños salvan vidas', apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer medidas que sensibilicen, conciencien y eduquen en reanimación cardiopulmonar.

El pasado curso, participaron en este programa unos 2.500 estudiantes, de los que 500, alumnos de 5 años de Educación Infantil, aprendieron maniobras sencillas de primeros auxilios, además de reconocer la situación de inconsciencia y llamar al número de emergencias.

Los alumnos restantes adquirieron conocimientos y habilidades para realizar una reanimación cardiopulmonar.