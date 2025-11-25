25N.- Manifiesto y música, para transmitir la "unidad social" en Logroño frente a la violencia de género

25N.- Manifiesto Y Música, Para Que Logroño Escenifique La "Unidad Social" Frente A La Violencia De Género - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

"Un compromiso unánime de todas las personas frente a la violencia de género". Ese ha sido el principal mensaje que se ha transmitido, a través de la presencia de responsables políticos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de diferentes colectivos sociales o incluso ciudadanos a título particular, en el acto institucional por el 25N que se ha celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Logroño.

Con un vestíbulo de la Casa Consistorial repleto, la lectura de un manifiesto, a cargo del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, y sobre todo, la música, con dos canciones interpretadas por la cantautora María Rodríguez, ha sido un acto en el que, especialmente y como ha destacado el alcalde Conrado Escobar, se ha escenificado la "unidad social" frente a la violencia de género.

El manifiesto ha sido leído por Vanesa García Urbina, del Colegio Oficial de Psicología y participante del Grupo Logroño por la Igualdad. En él, han destacado que la violencia contra las mujeres "se manifiesta de diversas formas, y en la base de todas ellas se encuentran las violencias simbólicas".

Estas violencias, ha continuado, "se refieren a todas aquellas formas de agresión que se ejercen a través de símbolos, imágenes, discursos y prácticas cotidianas que perpetúan la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres".

"Es fundamental -ha subrayado- que trabajemos en la deconstrucción de estos estereotipos y en la promoción de una imagen de la mujer que la empodere y la valore en su diversidad. La intervención psicológica puede contribuir directamente a la sanación y el fortalecimiento de las mujeres, ayudándolas a reconstruir su identidad y autoestima, y a desarrollar una resistencia frente a las violencias que enfrentan".

Y ha asegurado que "es necesario que las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad riojana asuman un compromiso real en la lucha contra la violencia simbólica", lo que "implica una revisión profunda de los contenidos que se difunden, así como la implementación de políticas que promuevan la igualdad de género".

Ha reivindicado, además, que "la educación juega un papel crucial en este proceso, ya que desde la infancia es esencial enseñar a las nuevas generaciones a reconocer y rechazar cualquier forma de violencia, incluyendo la simbólica".

"Instamos a la sociedad riojana a ser aliada en esta lucha. La eliminación de la violencia simbólica no es una tarea exclusiva de las mujeres; es un desafío colectivo", ha concluido la lectura del manifiesto.

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha insistido en su intervención en este acto en que "debe existir un compromiso unánime de todas las personas frente a la violencia de género".

Escobar ha puesto en valor el hecho de que "nuevas entidades de todos los ámbitos continúen sumándose al protocolo de Duelo y al Grupo Logroño por la Igualdad".

"Solo trabajando de la mano, desde la unidad social, podemos ofrecer esperanza, ayudar y apoyar de forma eficaz a aquellas mujeres que sufren violencia de género, así como condenar a sus agresores y eliminar de una vez por todas la violencia machista", ha asegurado para finalizar.