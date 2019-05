Ceniceros llama a votar al PP para elegir entre "resultados y certezas" o "eslóganes e incertidumbres"

Publicado 24/05/2019 13:35:48 CET

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha llamado este viernes a votar a su formación este próximo domingo para elegir entre los "resultados y certezas" que materializan los 'populares' o los "eslóganes e incertidumbres" del resto de opciones.

Ceniceros, acompañado por el resto de miembros de su candidatura regional, ha hecho balance de la campaña en un desayuno con los medios de comunicación, en el que el candidato ha resaltado que "hemos recorrido La Rioja, y hemos estado siempre con la gente, trasladándoles ilusión y con la responsabilidad de ganar la confianza de los riojanos".

"Hemos salido desde el principio a ganar y a gobernar. Los más de mil candidatos con los que contamos han puesto trabajo, trabajo y trabajo para ganar el futuro de la comunidad", ha afirmado el candidato, quien ha apuntado a "tres motivos por los que vamos a ganar".

El primero, "que los riojanos han visto que, en estos cuatro años, se ha gobernado con eficacia, y con los compromisos cumplidos". A ello ha sumado, en segundo lugar, que "hace apenas un mes, el 28 de abril, han visto que, cuando la derecha se divide, gana la izquierda", por lo que ha llamado "a la reflexión".

Y, en este sentido, Ceniceros ha hecho un llamamiento también "al voto reflexivo, a la unidad del voto de centro derecha en torno al PP, que es la única fuerza que puede aglutinarlo y llevar adelante a esta comunidad".

Por último, ha afirmado que "cuando gana la izquierda, ya sabemos lo que pasa: tenemos que prepararnos para más paro, más impuestos, más cargos públicos, más deuda, más déficit y más pérdida de calidad en los servicios públicos".

"En estos cuatro años -ha continuado el candidato- hemos dado un paso al frente para garantizar la estabilidad de La Rioja, con un constante compromiso con el diálogo y el acuerdo para beneficiar a nuestros ciudadanos".

Así, ha recordado la aprobación "por unanimidad" de la reforma del Estatuto "estancada desde hace 20 años", además de leyes como la de la Renta de Ciudadanía, las Cuentas Abiertas o el Diálogo Social; ha citado igualmente acuerdos como el de la emancipación o las infraestructuras, del que ha recordado que se hizo con el Gobierno Rajoy, mientras que ha dudado "si hubiera sido posible con Sánchez".

"Hemos conseguido que La Rioja sea un modelo de éxito en la España de las autonomías. Estamos entre los mejores en sanidad, empleo, servicios sociales, educación, y somos la primera región de régimen común con mejor calidad de vida, menor desigualdad, menor pago de impuestos, donde se ha reducido más la tasa de pobreza y el abandono escolar", ha argumentado.

Y ha dado más datos: ha citado veinte trimestres consecutivos de crecimiento económico, récord en PIB, en renta de los agricultores, en turistas, en las cifras de la exportación, en número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social "y con jornada completa", con una tasa del 10,32 en desempleo, "y empleo creado de calidad, con 45.000 contratos fijos en estos años".

Por último, ha recalcado que La Rioja es la segunda región con menor tasa de paro juvenil. "Y mientras, en las comunidades gobernadas por el PSOE hay un 32 por ciento más de paro que en las gobernadas por el Partido Popular. Lo importante es gobernar bien, ser sincero y mostrar resultados. Podemos decir que nuestros compromisos están cumplidos", ha afirmado José Ignacio Ceniceros.

"CERTIDIMBRES", "NO OCURRENCIAS".

Con todo, ha apuntado que "aún queda mucho por hacer", por lo que ha incidido en que "no estamos ni para ocurrencias ni para improvisaciones". "La Rioja necesita certidumbres, no dudas; seguridad, no riesgos; la consolidación del crecimiento, no volver atrás; seguir contando con la experiencia política, seria y responsable del PP", ha dicho.

Por eso, ha señalado que "hemos solicitado durante esta campaña a los riojanos que nos renueven su confianza, que nos ayuden a lo que sabemos hacer bien y a mejorar, con el objetivo de situar a La Rioja en cifras de pleno empleo, de mejor calidad, favoreciendo a las familias, la natalidad, la conciliación, con menos impuestos, libertad de elección en educación, y poniendo empeño para que el mundo rural sea atractivo".

Como retos, ha citado "consolidar el crecimiento económico; la calidad y la equidad de los servicios públicos; el desarrollo de la Agenda de la Población 2030; la digitalización; o la internacionalización".

"Por eso, el próximo domingo tenemos una cita con las urnas para decidir un proyecto entre dos opciones: un proyecto realista y eficaz y una política demagógica e ineficaz. Vamos a elegir entre resultados y certezas o entre eslóganes e incertidumbres", ha dicho Ceniceros, quien ha asegurado que "el objetivo es salir a ganar y con mayoría suficiente para gobernar como hasta ahora".

"Habrá que ver los resultados del domingo y esa misma noche o al día siguiente, nos sentaremos con quien haga falta. Estamos dispuestos a dialogar y a acordar como siempre, buscando el beneficio de todos los riojanos", ha finalizado el candidato del Partido Popular.