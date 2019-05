26M.- Escobar (PP) firma su programa electoral para hacer de él "un contrato con la ciudad y con los logroñeses"

Publicado 24/05/2019 12:46:06 CET

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha firmado este viernes su programa electoral para hacer de él "un contrato con la ciudad y con los logroñeses". Un compromiso que, acto seguido, han suscrito todos los miembros de la candidatura municipal 'popular' al Consistorio capitalino.

En un desayuno con los medios de comunicación, en que el que ha hecho balance de la campaña, Escobar ha resaltado "la ilusión" con la que han llevado esta campaña "en la que hemos querido reflejar la verdadera política, la de la cercanía, la humildad y el compromiso". "Una política -ha añadido- en la que los protagonistas son las personas".

Ha lanzado un mensaje emotivo al recordar que "soy de Logroño, nací en esta ciudad, crecí y jugué en sus calles, he elegido vivir aquí, entiendo y comparto el Logroño de siempre, ese de la calle Juan Lobo y la Glorieta donde mi abuelo y mi padre tuvieron establecimientos comerciales, he jugado en El Espolón y he rivalizado con otros colegios de la ciudad".

"Entiendo -ha asegurado- el Logroño del centro, y aprecio y quiero también al Logroño de los barrios, entiendo al que quiere volver a vivir aquí y vibro con los retos que nos corresponde abordar: el tecnológico, el del empleo para todos, el atraer el talento, el reto de la diversidad, el del comercio, el turismo y la cultura".

Unos retos, en sus palabras, "que nos toca asumir y hacer entre todos, para lograr una ciudad más humana, más amable y más cercana". Todo ello basado "en dos ideas, la primera, que esta candidatura ofrece a los logroñeses el mejor programa, con 640 medidas habladas y consensuadas".

"No es un programa de palabras huecas, tiene ideas, visión, compromiso y concreciones", ha incidido el candidato, que ha apuntado, como segunda idea, que "para hacer todo esto posible, cuento con un equipo joven, pero también veterano, preparado, diverso, comprometido, serio y profundamente dialogante".

El compromiso, ha subrayado Escobar, "es con el cambio, hay que empujar el cambio real que se traduce en una nueva manera de hacer política, porque solo desde el diálogo, el encuentro y el consenso daremos la verdadera medida de lo que los ciudadanos nos están pidiendo para Logroño".

"UN PACTO DE CIUDAD" CON TODOS.

Por eso, ha adelantado que, si gobierna, su primera medida será "llamar a todos los grupos, y contar con todos y cada uno de los 27 concejales, para cerrar un pacto de ciudad, con el que se haga posible el Logroño que se sueña, que hay que concretar y para el que hay mucho que consensuar".

Y, en este marco, el programa electoral tiene un papel esencial. Un programa, ha dicho Escobar, que supone un contrato "medido y presupuestado, que, detrás de sus 15 ejes y 640 medidas, tiene estudio, esfuerzo y seriedad". "Estamos convencidos de que es un programa de gobierno que se quiere enriquecer con todos", ha reseñado.

Así, -y haciendo además, como ha apuntado, caso del consejo que le dio el exalcalde José Luis Bermejo-, Escobar se ha tomado el programa como un compromiso que ha firmado "como la mejor manera de expresar un contrato con la ciudad y con los logroñeses".

También han intervenido los cinco primeros miembros de la candidatura de Escobar. Celia Sanz se ha mostrado convencida en un "proyecto que es un contrato" y ha apuntado que está "llena de ilusión porque se coloca a Logroño y a las personas en el epicentro".

Antonio Ruiz Lasanta ha hablado de la "ilusión y capacidad" del equipo y de un programa "propositivo que hemos hecho con la mochila y el portátil al hombro". Josu Ahedo ha afirmado que "los logroñeses quieren a Conrado, es cercano con las personas".

Por último, Patricia Lapeña ha incidido en el "gran equipo" con el que se quiere "trabajar por la ciudad". Y Penélope Ramírez ha ahondado en que "no hay nada más bonito que servir a los ciudadanos y a Logroño.