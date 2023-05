28M.-Escobar(PP): "Me voy a vaciar por Logroño y por todos los logroñeses"

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha afirmado esta noche, tras ganar las elecciones municipales con mayoría absoluta, que "me voy a vaciar por Logroño y por todos los logroñeses, procurando sumar para un proyecto de ciudad entre todos".

Así lo ha asegurado en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, tras haber conseguido 14 de los 27 concejales con los que cuenta el Consistorio de la capital riojana, hasta ahora regido por el PSOE.

Los socialistas quedan con 9 ediles, frente a los 11 con los que contaban hasta ahora, mientras que entra VOX, con dos representantes; Podemos-IU baja de dos a uno y el PR+EV revalida el único edil con el que ya contaba.

"Ha habido una victoria, pero ahora hay una responsabilidad, que es la de gobernar con todos y para todos, para que nadie quede fuera del proyecto. Y desde mañana, comenzaré a trabajar en ello", ha recalcado Escobar.

En una noche que ha definido "de sentimientos, pero también de responsabilidad", ha querido mostrar su agradecimiento "a este extraordinario partido, que es el Partido Popular, del que hoy se constata que es el partido que mejor representa a la sociedad logroñesa".

Un reconocimiento que también ha extendido "a toda la candidatura, no en los 14, sino en toda la candidatura, porque creo que es absolutamente representativa de todo lo valioso que representa la sociedad de Logroño". Y, desde un punto de vista más personal, ha agradecido a su familia, y a las de sus compañeros, "porque sin su apoyo lo tendríamos mucho más difícil".

"Y me quiero dirigir hoy -ha añadido Escobar- a lo más importante, a la sociedad logroñesa. Me quiero dirigir a todos los logroñeses desde el Partido Popular pero teniendo claro que mi compromiso como alcalde será con todos los logroñeses. Lo he dicho siempre, lo he dicho en la campaña y lo recalco una vez más, me voy a vaciar por esta ciudad.

Ha recalcado que "vamos a procurar hacer este proyecto de ilusión, de futuro, de dinamismo, de vida, que merece esta ciudad, y que lo sigamos haciendo entre todos. Logroño merece la pena, el proyecto de ciudad merece la pena y vamos a emplear toda nuestra energía en hacer real ese proyecto".

"Ha habido una victoria, pero no es solo eso, es una responsabilidad para gobernar con todos y para todos, nadie se va a quedar fuera de nuestro proyecto. Desde mañana, comenzamos a trabajar", ha finalizado Escobar.