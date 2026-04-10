La 32ª edición del premio literario Bodegas Olarra & Café Bretón queda desierta por 1ª vez desde su conversión en beca

Archivo - Una de las entregas pasadas del Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón (ARCHIVO) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización del Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón comunica que la 32ª edición del certamen ha sido declarada desierta, siendo esta la primera vez que se da esta circunstancia desde que el galardón adoptó el formato de beca literaria.

La decisión tomada por el jurado por unanimidad tras una evaluación rigurosa de los 80 proyectos presentados argumenta que, si bien varios de ellos destacaban por su interés y mostraban un notable potencial, ninguno ha logrado reunir las dos condiciones esenciales que definen el espíritu del premio: una idea poderosa, de máximo interés, y un desarrollo cuya excelencia pueda preverse con claridad.

El nivel de exigencia de este certamen se mantiene deliberadamente alto y en esta ocasión, para desasosiego tanto de los miembros del jurado como de las entidades patrocinadoras -Editorial Pepitas, Bodegas Olarra y Café Bretón-, se ha considerado que ninguna propuesta alcanzaba el estándar requerido.

Los organizadores quieren dejar constancia de la especial tristeza que les provoca esta decisión.

No obstante, y en coherencia con su compromiso con la creación literaria, las entidades impulsoras del premio han acordado destinar la dotación económica prevista a una iniciativa que esté en sintonía con las premisas del premio

La organización agradece sinceramente la participación de todos los autores, aunque en esta ocasión no haya podido ser.