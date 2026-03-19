El 42º Torneo Internacional de Esgrima reunirá este fin de semana en Logroño a 500 personas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto con el presidente de la Federación Riojana de Esgrima, Diego Clavijo, y el director deportivo y entrenador, Jesús Ángel Viguera, han presentado el Torneo Internacional de Esgrima Ciudad de Logroño que congregará este fin de semana (21 y 22 de marzo) a unos 380 competidores en el CDM Las Gaunas y a alrededor de 500 personas sumando familiares y personal.

Francisco Iglesias ha indicado que "se trata de un torneo ya consolidado que cumple este fin de semana con 42 años de trayectoria, un ejemplo del gran trabajo, de la constancia y de la dedicación de todos los miembros de la Federación Riojana de Esgrima".

Asimismo, Iglesias ha destacado que "vamos a poder disfrutar de pruebas del más alto nivel, dado que se trata de unas pruebas incluidas en el Ranking Nacional de la Real Federación Española de Esgrima, lo que supone una oportunidad única para ver la excelencia deportiva, y además este torneo nos brinda también la ocasión de atraer a nuestra ciudad durante todo un fin de semana, a 500 personas entre deportistas, familiares y personal técnico y federativo".

"El de Logroño es el último torneo del ranking nacional en el cual se deciden las plazas para la fase final del campeonato de España y de igual manera ocurre en los equipos, dado que es la última jornada de la liga de equipos en la que se proclama el vencedor de la Liga Nacional por Equipos de la temporada 25-26", ha apuntado el concejal.

"Personas procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Andalucía, Canarias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja) y, como ya suele ser habitual en otras ediciones, también acudirán a esta cita tiradores de otros países como Francia, Portugal, Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, Irlanda o Bélgica" ha añadido el presidente de Logroño Deporte.

Algunos de los tiradores destacados que participan en el torneo son Raúl Sarrio, Álvaro Fernández, Gerard Gonell, Juan Pedro Romero, Yulen Aleixander Pereira, Jesús Andrés Lugones y Eugeni Gavaldá y Manuel Bargues. La ciudad de Logroño aporta a esta competición seis tiradores en individual y el equipo en Liga Plata. En su mayoría, estos tiradores comenzaron su recorrido como alumnos de la escuela municipal de Esgrima: Jacobo Ruiz, Fernando Latorre, Gonzalo Bustillo, Martín Bustillo, Daniel Palao y Víctor Rodríguez.

En este sentido, Iglesias ha subrayado que "sin duda, la llegada de eventos de este nivel no solo contribuye al dinamismo y vitalidad de Logroño, sino que supone mostrar nuestro apoyo a deportes minoritarios como la esgrima, que promueven valores fundamentales como es el respeto, la disciplina y la superación personal".

LIGA NACIONAL DE EQUIPOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Tras la disputa de la Primera Fase del 42º Torneo Internacional Ciudad de Logroño, se celebrará la jornada correspondiente de la Liga Nacional de Equipos de la Federación Española de Esgrima de Espada Masculina. Esta jornada reúne a más de 28 equipos y 140 participantes, en buena parte de los casos, competidores también en la prueba individual Ciudad de Logroño.