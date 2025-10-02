La 44º edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se desarrolla del 3 al 19 de octubre con 16 librerías

Archivo - Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los libros antiguos y de ocasión regresan al centro de la ciudad para disfrute de todos los logroñeses, riojanos y visitantes en una de las ferias más tradicionales del norte de España, gracias a la iniciativa un año más del sector librero y al compromiso de librerías de diferentes puntos geográficos de España.

La Feria está organizada por la Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER.

Como es habitual, la 44º edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión vendrá plena de oportunidades literarias muy diversas, joyas históricas, ediciones difíciles de encontrar y, por supuesto, ediciones para el público infantil.

Se desarrollará en el Paseo de El Espolón del viernes 3 al domingo 19 de octubre en el siguiente horario:

Laborables: de 10,30 horas a 14,00 horas y de 17 horas a 21,00 horas

Sábados, domingos y festivos: de 11 horas a 14,30 horas y de 17,30 horas a 21,30 horas.

LIBRERÍAS PARTICIPANTES

Las librerías que participan este año son las siguientes: Librería Hijazo (Logroño), Librería el Velo de Isis (Ezcaray), Ángeles Sancha libros (Logroño), Librería Bécquer (Alicante), Rivendel libros (Alicante), Las Mil y Una... libros (Alicante), Marcos Cachuán libros (Madrid), Lorca libros (Alcorcón), Torres (Valencia), Librería Por Siempre Jamás (Alicante), Green Book (Logroño), Libros Quique (Valencia), Librería Shora (Alicante), El maravilloso mundo de los minilibros (Madrid), Librería Sardá (Barcelona), Buendía libros (Albacete).