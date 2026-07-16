450.000 euros para culminar la reorganización de la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital de La Rioja

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LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha aprobado el expediente para ejecutar las obras de adecuación de espacios destinadas a la segunda fase de la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital de La Rioja, una actuación que supondrá una inversión de 449.992,83 euros de fondos propios y que permitirá seguir mejorando la atención integral a pacientes con patologías neurológicas complejas.

La intervención cuenta con financiación para las anualidades 2026 y 2027 y se desarrollará mediante procedimiento abierto simplificado. Del importe total previsto, 345.000 euros se ejecutarán en 2026 y los 104.992,83 euros restantes en 2027.

Esta actuación da continuidad al proceso de modernización y reorganización de la Unidad de Neurorrehabilitación impulsado por el SERIS en los últimos años.

En octubre de 2025 ya se habilitaron nuevos espacios asistenciales y se mejoró la accesibilidad de la unidad con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, coordinada y adaptada a las necesidades de los pacientes.

Ahora, esta segunda fase permitirá completar la reorganización funcional del servicio y reforzar la calidad asistencial que reciben los riojanos.

La Unidad de Neurorrehabilitación atiende a personas afectadas por patologías como accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entre otras.

Estos pacientes precisan programas terapéuticos intensivos desarrollados por equipos multidisciplinares integrados por médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, personal de enfermería y técnicos auxiliares de cuidados.

MÁS ACCESIBILIDAD, MEJOR COORDINACIÓN Y ESPACIOS HUMANIZADOS.

Las obras permitirán reorganizar y ampliar los espacios destinados a la neurorrehabilitación mediante la reforma de dependencias actualmente infrautilizadas en la planta baja del Hospital de La Rioja. En concreto, se adecuará la antigua área de Radiología para transformarla en un nuevo gimnasio terapéutico de aproximadamente 490 metros cuadrados.

La actuación tiene como objetivo concentrar en una misma zona las consultas médicas y las distintas salas de tratamiento, favoreciendo la coordinación entre profesionales y reduciendo los desplazamientos de pacientes que, en muchos casos, presentan importantes limitaciones funcionales.

Asimismo, contribuirá a mejorar la accesibilidad, la comodidad y la intimidad de los pacientes y sus familias, avanzando en la humanización de los espacios asistenciales.

Actualmente, parte de la actividad de la unidad se desarrolla en espacios dispersos ubicados en la planta sótano del hospital, una situación que dificulta los desplazamientos y limita la integración de la asistencia.

La reorganización prevista favorecerá una atención más eficiente, segura y coordinada, al tiempo que mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales implicados en el proceso rehabilitador.

Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de cinco meses desde la formalización del contrato, cuatro meses desde el inicio de los trabajos previsto para noviembre de 2026, con el objetivo de que la nueva configuración de la unidad pueda entrar en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras sanitarias y con el desarrollo de recursos especializados que permitan ofrecer una atención de mayor calidad a los pacientes con enfermedades neurológicas y a sus familias.