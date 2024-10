El 59% de los riojanos tendría problemas de movilidad en su edificio si fuera en silla de ruedas

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los riojanos (59 por ciento) tendrían dificultades para desplazarse en silla de ruedas por las áreas comunes del edificio en el que residen, mientras que un 63 por ciento tendría problemas para moverse dentro de su vivienda. Así lo recoge el informe "La Voz de la Accesibilidad", elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios con el objetivo de mostrar el día a día de los más de 2,4 millones de españoles con movilidad reducida, de los que 270.000 (un 11 por ciento) son mayores de 65 años.

Unas barreras arquitectónicas que, para un 64 por ciento de los riojanos, serían difíciles de solventar por la complicación que supone poner a todos los vecinos de acuerdo, especialmente si la inversión en obras de rehabilitación supera los 2.000euro por vecino.

"La movilidad reducida es uno de los principales problemas de la tercera edad y, por ello, es esencial que las comunidades de propietarios sean conscientes de la necesidad de hacer accesibles los edificios para facilitar la vida de los mayores, contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva", destaca Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

Para este colectivo, las dificultades para transitar libremente no solo aparecen en los espacios comunes de su bloque o vivienda. Acceder a edificios públicos, cruzar pasos de peatones, moverse en transporte público o, incluso, caminar por las aceras, son acciones que también entrañan una gran dificultad. Por ello, la accesibilidad de los municipios españoles es calificada con un suspenso (4,7) entre quienes tienen problemas de movilidad.

De acuerdo con el informe 'La Voz de la Accesibilidad', para los riojanos, los accesos a edificios públicos son los mejor valorados en materia de accesibilidad (6,24), ya que muchos cuentan con rampas o ascensores, seguidos por los pasos de peatones (6,05), y el transporte público adaptado, valorado con un 5,62. Finalmente, quedan las aceras (5,21) por su falta de amplitud y su deficiente estado.

No obstante, es destacar que nueve de cada diez riojanos no se plantean cambiar de lugar de residencia por estos motivos, ya que consideran que el resto de las localidades se encuentran en la misma situación en materia de accesibilidad. "Aunque la sociedad conoce la existencia de barreras arquitectónicas no es plenamente conscientes de lo difícil que pueden llegar a ser estos obstáculos para desenvolverse en el día a día de las personas con dificultades a la hora de moverse, por lo que las acciones sensibilización y concienciación social resultan fundamentales para alcanzar una plena igualdad de derechos", señala Cristina Pallàs.

El informe de la Fundación Mutua de Propietarios explora también cómo los riojanos perciben el día a día de las personas con movilidad reducida. En este sentido, hacer deporte (87 por ciento), viajar (78 por ciento), subir al transporte público (74 por ciento), hacer la compra (90 por ciento), o llevar a cabo las tareas cotidianas (94 por ciento) son las acciones que consideramos que entrañan más dificultad para realizar en silla de ruedas.