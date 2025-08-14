Hasta 761 viticultores recibirán ayudas frente a las dificultades de comercialización por casi 4,5 millones

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 761 viticultores riojanos recibirán ayudas para compensar las dificultades de comercialización y pérdida de renta por importe de casi 4,5 millones de euros, tal y como publica hoy el Boletín Oficial de La Rioja.

En nota de prensa, el Gobierno riojano ha indicado que atenderá "todas" las solicitudes registradas que cumplen con los requisitos marcados por la orden reguladora de la convocatoria.

Estas ayudas, en primera instancia y una vez que se realicen las comprobaciones en campo, beneficiarán a 761 viticultores riojanos que recibirán un total de 4.424.252 euros, lo que supone 69.527 euros más que en la campaña anterior.

Durante el periodo de solicitud, la Consejería recibió solicitudes de ayuda para 1.307 parcelas de viñedo, de las que finalmente siete renunciaron y otras 44 han resultado no admisibles, entre otros motivos, por no presentar un buen estado vegetativo.

El objetivo de esta medida, que afecta a una superficie total de 1.178 hectáreas, es paliar la pérdida de renta de los viticultores profesionales que no han logrado encontrar bodega compradora de sus uvas a precios de rentabilidad y complementa al resto de líneas de apoyo dirigidas al sector con el objetivo de contribuir a restablecer el equilibrio en el mercado vitivinícola.

En este sentido, este "importante" esfuerzo financiero realizado con fondos propios del Ejecutivo regional se suma a las ayudas de cosecha en verde, que han beneficiado a 1.037 viticultores profesionales riojanos con ayudas por valor de más de 12 millones de euros.

"Con esta propuesta de resolución, todos los viticultores riojanos profesionales que este año han solicitado ayudas la van a recibir, respondiendo al compromiso asumido por el Ejecutivo regional en las reuniones con las Organizaciones Profesionales Agrarias", ha resaltado el Ejecutivo.

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS ALEGACIONES

Los solicitantes incluidos en esta propuesta provisional de resolución de concesión de ayudas dispondrán de un plazo de cinco días desde hoy, jueves, para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La resolución definitiva se trasladará al Consejo Regulador de la DOCa Rioja para que proceda a eliminar la superficie subvencionada la producción equivalente a los rendimientos amparados en la campaña 2025/2026.

Del mismo modo, la Consejería de Agricultura recuerda a los beneficiarios de las ayudas a las dificultades de comercialización que las uvas deben continuar en la viña hasta el 15 de noviembre, y que habrá un equipo de seis técnicos de campo que realizarán las comprobaciones en todas las parcelas, siendo necesario continuar con las labores y el manejo del viñedo para que lleguen a esa fecha en buen estado vegetativo.