LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los riojanos cree que los precios se inflan antes de los descuentos del Black Friday. Es uno de los resultados más destacados del informe anual sobre la intención de compra y el comportamiento del consumidor por este evento que ha el comparador de precios idealo.es

Entre los datos de este estudio, se destaca que el 67% de los riojanos se plantea activamente comprar durante los descuentos del Black Friday 2025 y que la mayoría de los riojanos compra por internet.

De hecho, el 60% de los compradores afirma que solo realizará sus compras a través de canales online, y 10% lo hará en tiendas online y físicas. Por su parte, el 30% comprará únicamente en tiendas físicas.

Los resultados de la encuesta de idealo revelan que el 100% de los consumidores riojanos identifica el Black Friday como el evento de descuentos más conocido, muy por encima de las tradicionales rebajas de verano (73%) y de invierno (53%).

Estos datos reflejan cómo el periodo de ofertas de noviembre se posiciona como el principal motor de las compras de final de año.

Sin embargo, el estudio también revela un creciente escepticismo entre los consumidores, que dudan de la veracidad de los descuentos en un contexto de inflación generalizada. Una gran mayoría, el 93% de los riojanos, cree firmemente que los precios suben antes del Black Friday para luego simular descuentos más atractivos.

En este sentido, los usuarios más desconfiados a nivel nacional son los de 25 a 34 años (71%) y los jóvenes de 16 a 24 años (69%). La desconfianza sigue siendo alta en otros rangos de edad, aunque con una ligera disminución progresiva: 34 a 44 años (68,7%), 45 a 55 años (65%) y los usuarios sénior (62%).

Por su parte, el 30% de los encuestados sí se fía de los descuentos y creen que las ofertas anunciadas son reales.

EL GASTO AUMENTA IMPULSADO POR LA NECESIDAD DE AHORRO

A pesar de la cautela económica, la intención de gasto se mantiene firme, e incluso se incrementa. Prácticamente el 70% de los riojanos planea gastar la misma cantidad que el año anterior, pero un significativo 10% prevé gastar más. Todos los usuarios que prevén aumentar su gasto (100%) lo justifican porque "todo se ha encarecido" y sienten la necesidad de gastar más para conseguir ofertas aceptables.

El rango de gasto más común se sitúa entre 50 y 200 euros, elegido por el 50% de los encuestados riojanos. Este rango es especialmente popular entre los jóvenes a nivel nacional de 16 a 24 años (52%).

Sin embargo, una parte significativa del público (40%) planea un desembolso mayor, entre 200 y 500 euros. Este gasto es la opción preferida por los usuarios de mayor edad, de 55 a 64 años (45%), a nivel nacional.

En cuanto a la preferencia de compra de los riojanos, se prevé que la mayor demanda de productos se centre en calzado y calzado deportivo (56%), que lidera el ranking junto con la moda y accesorios (56%). Otras categorías de gran interés para los riojanos en este Black Friday son la electrónica (44%) y la cosmética y fragancias (44%).

Este aumento de gasto está fuertemente ligado a la Navidad, ya que el Black Friday funciona como la apertura de la temporada de regalos. De este modo, el 50% de las compras en La Rioja van destinadas directamente a regalos navideños.

A pesar de esto, el 64% aprovechará para adquirir productos que necesitan, aunque el 93% se declara dispuesto a comprar de forma espontánea si la oportunidad es realmente buena.