La Abadía de Cañas abre tres exposiciones que contribuirán a engrandecer la oferta turística y cultural de La Rioja - ABADÍA DE CAÑAAS

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor, acompañado el abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y responsable de la gestión del área museística del monasterio, Francisco José Suárez; y el alcalde de Cañas, Roberto de Corta, ha inaugurado las exposiciones 'Por nosotros: Pasión, Muerte y Resurrección del Señor', 'Figuras que fascinan: marfiles que cuentan historias' y 'Momentos Mágicos', que contribuirán a engrandecer la oferta turística y cultural de La Rioja en Semana Santa y durante los próximos meses.

La exposición 'Por nosotros: Pasión, Muerte y Resurrección del Señor' se localiza en la Sacristía y reúne piezas -procedentes en su mayor parte del Palacio Episcopal de Calahorra- que recorren los momentos clave y van desde la Última Cena hasta la Resurrección. "Se trata de una muestra iconográfica de gran relevancia histórica y cultural que permite contextualizar artísticamente el ciclo pascual", según ha indicado Suárez.

La muestra 'Figuras que fascinan: marfiles que cuentan historias' se ubica en la antesala de la Sala de las Reliquias y reúne una treintena de piezas que provienen de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y de colecciones particulares. Asimismo, en el Claustro los visitantes podrán disfrutar de una tercera exposición titulada 'Momentos mágicos' dirigida, especialmente, al público infantil y juvenil, ya que se compone de distintas construcciones tipo lego en miniatura y de maquetas de madera.

A todo ello hay que sumar un atractivo más: la maqueta del monasterio realizada con figuras de playmobil con motivo del 800º aniversario de la elección de la beata María Urraca como abadesa del Monasterio y que fue donada por sus autores: la asociación la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil 'Aesclick'.

Por su parte, José Luis Pérez Pastor ha destacado la "doble visita" que puede realizarse al monumento, por un lado "podemos reencontrarnos con la abadía, un lugar fundamental, uno de los principales recursos turísticos de La Rioja y, por otro, disfrutar de los contenidos expositivos que van dotando de dinamismo la sacristía y los espacios anejos". Incorporación de nuevas tecnologías.

Durante la visita, el consejero ha podido conocer la reciente incorporación de dispositivos tecnológicos que convierten la visita al monasterio "en una experiencia mucho más completa", según ha explicado Suárez. En concreto, se ha instalado una pantalla táctil en la zona de la iglesia que permite apreciar al detalle cualquier parte del retablo.

Asimismo, se han dispuesto 11 pantallas en lugares estratégicos de esta abadía, declarada Monumento Nacional en 1943, como son: la entrada al Claustro, la Iglesia, la zona de la Sacristía, la Sala Capitular, la Sala de las Reliquias o la antigua cilla, que actualmente da cabida al Museo. Según el consejero, estos avances "nos permiten disfrutar de la abadía de siempre como nunca" y ha afirmado que el monasterio "es una visita obligada para todos los riojanos y muy recomendable para todos los que nos visitan porque, de verdad, uno no sale igual que como entra".

"AGENTE DINAMIZADOR Y REFERENTE"

Francisco José Suárez ha explicado que "hemos preparado con mucha ilusión esta nueva campaña del monasterio, con una programación variada y pensada para todos los públicos que iremos presentando y que se extenderá a lo largo del año" y ha agradecido al consejero "el apoyo constante, firme y decidido del Gobierno de La Rioja para que todos estos proyectos sean una realidad".

"Estas exposiciones y las mejoras tecnológicas introducidas son una clara muestra de nuestra apuesta por contribuir a engrandecer la oferta turística y cultural de La Rioja, ya que hemos podido apreciar que el Monasterio de Cañas se ha convertido ya en un claro agente dinamizador y en un claro referente para todas las personas que nos visitan, tanto de dentro como de fuera de La Rioja", ha concluido el abad y responsable de la gestión del área museística de la abadía.

HORARIO DE APERTURA

El Monasterio permanece abierto todos los días en los siguientes horarios: de 10,30 a 14,30 horas (última entrada a las 14,00 horas) y de 16,00 a 20,00 horas (última entrada a las 19,30 horas).