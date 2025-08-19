Abiertas las inscripciones para participar en la Guerra de Bandas de Actual 26: "Un trampolín para el talento emergente"

Archivo - Imagen de la Guerra de Bandas de Actual 25 - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

De todas las propuestas recibidas, el jurado elegirá 10. El ganador tendrá sitio asegurado en uno de los grandes escenarios de Actual 27

Actual calienta motores con la apertura de las inscripciones para participar en la consolidada 'Guerra de Bandas' en la que grupos o solistas de toda España y de cualquier estilo musical pueden presentar sus trabajos musicales y hacerse con el gran premio final: Participar en uno de los grandes escenarios de Actual 2027.

Una nueva edición que, de nuevo, pretende ser "un trampolín para el talento emergente", tal y como ha defendido el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al coordinador del ciclo, Enrique Cabezón. Así lo ha sido, ha explicado, para el grupo navarro 'Exuvia', ganador de la última Guerra de Bandas y confirmado como el primer grupo para actuar en el Festival Actual 2026, que "lleva todo el verano actuando por toda España".

La Guerra de Bandas de Actual está consolidada como uno de los certámenes musicales mejor dotados del país, apuesta por los sonidos contemporáneos, por abrir puertas a la cantera musical y por seducir a un público que esté dispuesto a descubrir propuestas más arriesgadas y alternativas.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Iturriaga ha explicado que "para hacer un buen trabajo de planificación y selección" adelantan todo lo posible la convocatoria y, por ello, el plazo para presentar candidaturas comienza este martes, 19 de agosto, y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre.

En primer lugar, los interesados deben enviar por correo electrónico (guerractual@gmail.com) un dossier con la biografía, historial de conciertos y grabaciones realizadas hasta la fecha. Se valorará positivamente la trayectoria. Asimismo, indicarán en el mismo dossier los enlaces a las diversas plataformas sociales (web, facebook, reverbnation, bandcamp...) donde el prejurado podrá escuchar el fruto de su trabajo.

De todas las propuestas recibidas -el año pasado fueron 130- el jurado seleccionará entre todos los documentos recibidos a 10 participantes.

La fase de actuaciones presenciales se celebrará entre el 2 y el 4 de enero de 2026 en la Sala Fundición de Logroño. La organización se pondrá en contacto con los grupos seleccionados para informarles del día, hora y lugar de su actuación en directo, así como de los requisitos a cumplir para confirmar su asistencia.

En las semifinales los grupos tendrán 15 minutos para presentar sus mejores canciones y los que participen en la final tendrán 30 minutos para intervenir.

En este sentido, Iturriaga expresa que los grupos deben tener "por lo menos" esos 30 minutos de repertorio propio. Además, se valorará positivamente que los grupos cumplan los tiempos pautados tanto para la semifinal como para la final.

Como premio, "además de la oportunidad de tocar en Actual 2027", el ganador recibirá 2.500 euros en caché (500 euros nada más ganar y 2.000 para Actual 2027). También habrá un premio del público de 300 euros.

"MANTENER EL ESPÍRITU DE SIEMPRE"

Por su parte, Enrique Cabezón ha destacado la importancia de participar en esta Guerra de Bandas que "cumple un papel fundamental dentro de Actual como es mantener el espíritu de ir a escuchar música y sorprenderte, conocer música que impacte, y que no conoces".

Las bases completas para inscribirse y participar en la Guerra de Bandas está disponible aquí.