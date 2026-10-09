Abiertas las inscripciones para la prueba deportiva y solidaria 'Desafío Sarrio' que se celebrará el 29 de noviembre - 'DESAFÍO SARRIO'

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hípica Militar de Logroño ha acogido la presentación del Desafío Sarrio 2026, una cita deportiva que combina esfuerzo, compañerismo y solidaridad. La prueba, organizada por el Club Sarrio III, se celebrará el próximo 29 de noviembre y contará con tres modalidades: una marcha de 8,5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros y el Desafío de 22 kilómetros.

La edición de este año tiene un objetivo solidario muy especial: destinar sus beneficios al proyecto de exoesqueleto de la asociación ARDEM, dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Una iniciativa que convierte el deporte en una herramienta para impulsar proyectos que contribuyen a mejorar la autonomía y el bienestar de quienes conviven con esta enfermedad.

En el acto de presentación han participado Diego Herrero Anta, presidente del Club Sarrio III; Santiago Alonso Villanueva, Director de "Desafío Sarrio"; y Ester García, presidenta de ARDEM.

"Es un orgullo poder aportar nuestro granito de arena para mejorar la vida de las personas con esclerosis múltiple", ha señalado Diego Herrero Anta, quien ha destacado el compromiso del club con una causa que da un significado especial a la celebración de la prueba.

Por su parte, Santiago Alonso Villanueva ha puesto el foco en el crecimiento del evento y en la capacidad organizativa prevista para esta edición: "El año pasado llegamos a los 300 inscritos. Este año tenemos capacidad para acoger a 1.000 participantes entre las tres modalidades".

La Organización espera ampliar la participación y consolidar el Desafío Sarrio como una cita destacada del calendario deportivo riojano. La prueba forma parte del Circuito de Carreras de Logroño y ofrece distintas opciones para que corredores y aficionados a la marcha puedan sumarse a la jornada, independientemente de su nivel deportivo.

Las tres modalidades permitirán afrontar diferentes retos: una marcha de 8,5 kilómetros para quienes prefieran disfrutar del recorrido caminando; una carrera de 10 kilómetros para los aficionados al running; y el Desafío de 22 kilómetros, dirigido a quienes busquen una distancia más exigente.

Más allá de los kilómetros y de la competición, el propósito de esta edición es que cada inscripción contribuya a una causa social. La colaboración con ARDEM sitúa la solidaridad en el centro del evento y refuerza el compromiso del Club Sarrio III con su entorno.

Las personas interesadas en participar pueden consultar toda la información sobre las modalidades y las inscripciones en la web oficial: https://desafiosarrio.com/