Abierto el plazo de inscripciones a los Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2021

Publicado 15/02/2020 19:41:50 CET

BILBAO/ LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del

Vino/Great Wine Capitals Global Network, que preside Juan Mari Sáenz de Buruaga, ha convocado la apertura del plazo de recepción de candidaturas de los Premios Best Of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2021, que podrán presentarse ante la Secretaría del comité organizador hasta el 25 de abril de este año.

Según han informado los organizadores, los Premios Best Of distinguen las prácticas excelentes de servicios de enoturismo que prestan las bodegas de la D.O.Ca. Rioja y otras empresas del sector enoturístico de Álava, Bizkaia y La Rioja, agrupadas en la región Bilbao-Rioja de la Great Wine Capitals Global Network.

Un jurado profesional formado por profesionales en enoturismo y de los medios de comunicación especializados selecciona las mejores candidaturas y premia los proyectos sobresalientes que fomentan el turismo vitivinícola de forma original, efectiva e innovadora.

Las categorías a las que optan las empresas son: Alojamiento; Restaurante; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola; Servicios de Turismo Vitivinícola; y Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola

Los proyectos más recientes reconocidos con los premios Best Of

Bilbao-Rioja 2020 fueron: Bodegas Valdemar y Villa Lucía (premio ex aequo, fueron galardonados además con el Best Of Internacional), Bodegas Murua y Bodegas Juan Carlos Sancha, con una mención especial para la trayectoria en enoturismo de Bodegas David Moreno.

Las empresas interesadas en participar deberán completar un cuestionario digital e informarse sobre los requisitos y otras cuestiones en cualquiera de las instituciones que forman parte de Bilbao-Rioja: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja; Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao; Cámara de Comercio, Servicios e Industria de Álava; Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y Ayuntamiento de Bilbao.