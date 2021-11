Abierto el plazo de recepción de candidaturas Premios Solidarios ONCE La Rioja 2021-2022

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE en La Rioja convoca sus Premios Solidarios ONCE 2021-2022, que este año, dadas las circunstancias tan especiales que estamos viviendo, tienen la vocación de profundizar en la idea del reencuentro, recogiendo la esencia y el origen de la razón de ser del Grupo Social ONCE, en base al nuevo Isotipo que será el hilo conductor de la Gala.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz, y la Delegada Territorial, Belén González, hacen público que el plazo de presentación de candidaturas, que se abre hoy, se cerrará el día 10 de diciembre.

Se otorgan cuatro categorías de premios y, exclusivamente, un sólo premio por categoría.

Por una parte, se reconocerá el trabajo a la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos durante los años 2020 y 2021.

También se premiará al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa y Prensa Digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales del Grupo Social ONCE, y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Asimismo, la ONCE reconocerá el mérito de aquella Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la Sociedad.

Y, finalmente, la cuarta de las categorías distingue al estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos, entre otros: sostenibilidad social, accesibilidad universal y procesos de transformación digital, que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica. Su selección será coordinada por la secretaría de los premios, que compilará y clasificará las diferentes propuestas con anterioridad a la convocatoria del fallo del jurado. Se deberán remitir al Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, dirección electrónica ctlarioja@once.es, o bien a la dirección postal: Delegación Territorial ONCE La Rioja, C/Chile 31, 26007 Logroño (La Rioja). En las mismas deberá constar el nombre de la entidad o persona y actividad de las contempladas a valorar.

Se ruega la máxima difusión de las bases que se adjuntan.

Para más información pueden contactar con Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja por teléfono en el número 639729005, o por correo electrónico: jmr@once.es