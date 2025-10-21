Se abre el primer puesto de venta de Aceite de La Rioja con DOP en el Mercado del Corregidor de Logroño - DOP ACEITE DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Corregidor, en pleno corazón de la capital riojana, acoge desde este martes el primer puesto de venta exclusivo de Aceite de la Rioja con DOP. Se trata de una nueva apuesta del Consejo Regulador para promocionar el oro líquido riojano que se ha puesto en marcha hoy con una degustación de aceite para todos los públicos.

A lo largo de la mañana, los ciudadanos están invitados a disfrutar del Aceite de La Rioja amparado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) que se comercializa en el mercado.

Clara Espinosa, presidenta de la marca de calidad, recibe a los visitantes en "este puesto que representa una oportunidad excepcional para la promoción y comercialización de los aceites amparados, consolidando su presencia y prestigio".

Punto de referencia para quienes buscan productos riojanos auténticos y de calidad certificada, en el puesto, se venden ocho marcas de Aceite de La Rioja que irán rotando para dar visibilidad a todos los aceites acogidos a la Denominación.

Los consumidores podrán encontrar una amplia variedad de aceites procedentes de distintas zonas y variedades de aceituna, disponibles en diversos formatos.

Este punto de venta también acogerá degustaciones periódicas dirigidas a los asistentes y visitantes del mercado. Así se darán a conocer las características y matices de cada aceite comercializado.

La iniciativa surge de la colaboración entre los empresarios logroñeses Raúl Cortezón y José Javier Macaya, propietarios y gestores del espacio, y el Consejo Regulador de la DOP Aceite de la Rioja.

Además de acercar a los ciudadanos los aceites riojanos de máxima calidad, la apuesta tiene como objetivo dinamizar este histórico mercado de la ciudad.

Ante el cierre previo de varios puntos de venta en el Mercado del Corregidor, Cortezón y Macaya han decidido apostar por su revitalización con la apertura de nuevos espacios.

Tras la apertura del bar, el nuevo puesto del Aceite de La Rioja refuerza este proyecto por la recuperación del mercado y la promoción de productos de kilómetro 0 elaborados en la región.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, el Consejo Regulador ha contado con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.