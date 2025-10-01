La Academia Riojana de Gastronomía pide cuidar más el producto y el servicio en la Laurel para evitar su "decadencia"

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia Riojana de Gastronomía, Pedro Barrio, ha reclamado a los hosteleros de la calle Laurel de Logroño cuidar más el producto y el servicio para evitar su "decadencia". Todo ello, porque ha señalado hay algunos establecimientos que están ofertando "productos de quinta gama, servicio no adecuado y tratamiento del vino insuficiente".

Barrio ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca de si se va a realizar una iniciativa, similar, a San Sebastián para proteger la esencia de su gastronomía, en la comparecencia de prensa en la que se han dado a conocer los cuartos premios de la Academia Riojana de Gastronomía.

Ha manifestado que la "sensibilidad" de la Academia "lo tiene presente desde hace años" pero si que "estamos en un proceso de definición de acciones" para esa zona por la "evidente preocupación que tenemos por la pérdida de identidad" de una calle que es la más conocido nacional e internacional de Logroño.

"Hay una evidente decadencia" en algunos establecimientos, que lógicamente "no afecta a todos porque éstos aún mantienen la esencia que también es calidad, pinchos elaborados al momento, servicio adecuado, que en el caso del vino es algo que espera el cliente".

En este punto, Barrio ha indicado que "estamos en contacto con San Sebastián para poner en marcha aquí en La Rioja algo parecido que permita señalar el camino de excelencia en el que la tradición vaya unida con innovación y la no pérdida de las señas de identidad que han hecho famosa a esta calle".

Ha manifestado que "lamentablemente hay algunos grupos que se están aprovechando del atractivo que la calle Laurel y su historia tiene, para aprovecharse, tal vez lícitamente, de esa afluencia de consumidores que están ofreciendo unos productos y una manera de hacer que no tiene nada que ver con aquellas condiciones que han hecho famosa a esta calle".

"Productos de quinta gama, servicio no adecuado, o tratamiento del vino insuficientemente adecuado que pueden hacer que lo que han hecho prestigiosa a esta calle acabe con ella", ha alertado Barrio.

Por su parte, la concejala de Relaciones Institucionales, Leonor González, ha indicado que de la "mano de la Academia y de los presidentes de estas dos calles se está trabajando para mantener su esencia, porque estas dos calles, al final son un motor económico para la ciudad".