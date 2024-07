'Acampada por Palestina' clama ante el Consistorio logroñés que "los derechos humanos o son universales o no son"

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Acampada por Palestina de La Rioja' ha acudido hoy al Ayuntamiento de Logroño para apoyar la moción sobre Palestina incluida en el orden del día del pleno municipal. "Los derechos humanos o son universales o no son", han expresado.

En representación de los manifestantes, y en declaraciones a los medios de comunicación, Alicia Jiménez ha recordado cómo, al principio de este mes, la Acampada por Palestina de La Rioja se dirigió a los municipios de la comunidad para pedirles "que aprobasen mociones contra el genocidio y a favor de un alto fuego inmediato en Gaza".

"Hemos estado en contacto con algunos ayuntamientos, pero solo Nieva de Cameros ha aprobado la moción en la línea que sugeríamos", ha lamentado. En concreto, esta localidad aprobó la moción el pasado 19 de julio contando con la presencia de representantes de Acampada por Palestina que, además, pudieron intervenir en el pleno.

En Logroño, han sido el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Mixto, constituido por Podemos, Izquierda Unida y por el Partido Riojano, quienes han presentado conjuntamente una moción que recoge "parcialmente" las peticiones de esta entidad.

La moción solicitaba el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y el trabajo para impedir el comercio de armas con Israel. Además, añadía un cuarto punto en el que solicita que la ciudad de Logroño aporte más ayuda humanitaria para Palestina.

"Esperamos que el Grupo Municipal Popular vote a favor de la moción, porque es muy similar a otra que presentaron respecto a Ucrania, en la que hacían referencia, como en la nuestra, al respeto al derecho internacional, a las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y a los derechos humanos", ha instado momentos antes del pleno.

"En caso de que no vote a favor, esperamos que al menos se abstenga, como hizo el PP en el ayuntamiento de Nieva, lo que permitiría que la moción sea aprobada", ha añadido.

Ha creído que la ciudadanía de Logroño no entendería que Conrado Escobar mantuviese un doble rasero entre Ucrania y Palestina. "El respeto a las resoluciones de la ONU debe aplicarse en todos los casos, y los derechos humanos o son universales o no son", ha subrayado.

REIVINDICACIONES MÁS ALLÁ DE LA MOCIÓN

Desde la organización han destacado que, aunque la moción presentada "se queda corta" su aprobación "significaría dar un paso". Así, ha dicho, su reivindicación "va mucho más allá".

De este modo, ha relatado por su parte Tirso Irigoyen: "En la moción no aparece, aunque nos parece fundamental, que los culpables que han cometido todas estas masacres, todas estas muertes, han destruido la vida de miles de personas, que estos culpables paguen hasta el último céntimo todo lo que han ocasionado. Que sepan que matar a miles de personas, destruir sus vidas, tiene un costo".

Para Irigoyen, si esta moción se aprobase "se daría un mensaje de que Logroño es solidario, de que Logroño se siente con empatía, que le preocupa lo que le pasa a otras personas en otras partes del mundo".

"El no aprobarla significaría que no es solidario, que no empatiza con nada y, sobre todo, que no cumple con los derechos humanos, que no cumple con luchar por ellos, el velar por ellos, que es una obligación de todos los dirigentes y de todas las personas que estamos aquí. Los derechos humanos se establecieron para que nunca más vuelvan a ocurrir estas barbaridades que siguen ocurriendo", ha recalcado.

"Siempre te preguntas, cuando ves en una película de los nazis en la Segunda Guerra Mundial o del apartheid en Sudáfrica, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento, dónde estaba la población civil? ¿Cómo dejamos hacer todo eso? Bueno, ahora está volviendo a pasar y creemos que tenemos que reaccionar", ha manifestado.

"Esto no va solo de Palestina, va de dignidad, va de un mundo mejor, y se puede conseguir un mundo sin intereses mezquinos, que busque la paz, la convivencia y podamos avanzar en ese sentido", ha concluido Irigoyen.

ENTRADA EN EL PLENO MUNICIPAL

Tras concentrarse en la puerta del Ayuntamiento, el grupo de manifestantes ha entrado en el Pleno municipal, donde la presidenta del mismo les ha instado a no portar banderas.

Han asistido de forma pacífica al mismo y han esperado para escuchar la decisión del Grupo Municipal sobre la moción relativa a Palestina.