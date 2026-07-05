Acampada por Palestina lamenta que han recibido "cuatro denuncias administrativas" por "protestar ante un genocidio"

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LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina de La Rioja ha dado a conocer que después de una acción de protesta realizada en la exposición 'Ciencia con nombre de mujer', en la Casa de las Ciencias de Logroño, cuatro personas han recibido denuncias administrativas "por unos hechos que", según la resolución, constituyen una falta grave por "perturbar gravemente la convivencia ciudadana" y "deterioro de bienes".

La acción, explican desde Acampada, consistió en colocar pegatinas y otros elementos reivindicativos sobre algunos paneles de la exposición como forma de protesta por la colaboración de la Embajada de Israel en una muestra cultural.

Desde Acampada por Palestina La Rioja "consideramos que la participación de Israel este tipo de iniciativas contribuye a blanquear la imagen de un Estado que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino".

Más allá de las sanciones impuestas, desde Acampada por Palestina La Rioja "queremos plantear una reflexión que consideramos imprescindible: ¿qué entiende nuestra sociedad por una falta grave?".

"Nos resulta profundamente preocupante que una protesta simbólica y pacífica pueda ser calificada como una falta grave mientras el motivo de esa protesta -la denuncia del genocidio que sufre el pueblo palestino- no recibe una respuesta política, institucional ni judicial equiparable".

Para la Acampada "protestar contra un genocidio no puede convertirse en el problema. El problema es el genocidio".

Las denuncias plantean, además, una cuestión "que consideramos especialmente grave desde el punto de vista de las garantías democráticas. Ninguna de las personas ahora denunciadas fue identificada durante el desarrollo de los hechos. Nadie les solicitó la documentación ni se les informó de que estuvieran cometiendo una infracción. Sin embargo, semanas después han recibido denuncias nominales".

Por ello, "solicitamos que el Ayuntamiento de Logroño explique quién presentó la denuncia, cómo fueron identificadas las personas sancionadas y qué procedimiento se siguió para obtener sus datos".

Desde Acampada por Palestina de La Rioja "seguiremos defendiendo el derecho de la ciudadanía a denunciar, mediante acciones pacíficas, las violaciones de los derechos humanos y seguiremos alzando la voz frente al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino".