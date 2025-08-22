Acampada por Palestina llevará a cabo una performance para remover conciencias ante la dramática situación en Gaza - ACAMPADA POR PALESTINA

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Mercado de Logroño acogerá el próximo sábado, 23 de agosto, a las 21,00 horas, una performance para remover conciencias "ante la dramática situación en Gaza"

Acampada por Palestina llevará a cabo dicha actuación porque, como indican en una nota de prensa, "la situación en Gaza empeora día a día".

Toda la ciudadanía podrá participar en la performance que simulará uno de los retos de la serie 'El Juego del Calamar', llamado Luz Roja- Luz Verde.

El propósito es atraer tanto a personas jóvenes como adultas para, entre todas, "denunciar el genocidio que se está cometiendo en Gaza, haciendo especial hincapié en los asesinatos que se cometen cuando la población acude a buscar comida".

Desde Acampada "se espera que sea una acción con mucha repercusión, que permita a más personas expresar su repulsa por la política de exterminio de Israel".