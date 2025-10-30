El acto de clausura del Programa de Aceleración de Tech FabLab reunió a startups, instituciones y empresas

El Programa de Aceleración de Tech FabLab La Rioja cerró su primera edición - TECH LAB

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

ADER y Tech FabLab La Rioja han celebrado el Evento de Clausura del Programa de Aceleración Tech FabLab La Rioja, un acto que puso el broche final a una edición dedicada a fortalecer el emprendimiento local y atraer nuevos proyectos empresariales a la región.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Tecnológico La Fombera y reunió a más de 40 asistentes, entre ellos representantes del Gobierto de La Rioja, ADER e instituciones como AERTIC, junto a emprendedores y empresas vinculadas al tejido innovador riojano.

Durante la jornada, Luis Pérez Echeguren, gerente de ADER, dio la bienvenida y expuso los beneficios e impulsos realizados en la región para aquellas empresas interesadas en impulsar sus negocios: "el Gobierno de la Rioja, a través de la Agenda de Desarrollo, creo que tenemos un objetivo muy claro: convertir a La Rioja en la mejor región para emprender [...]".

"Somos un ecosistema reducido y yo creo que eso tiene una gran ventaja: que es que podemos canalizar y ayudar a cualquier tipo de empresa con un desarrollo tecnológico para ver si La Rioja es su región para emprender".

A continuación se expusieron los principales logros alcanzados por el programa, que ha desarrollado dos líneas complementarias:

Una campaña de acompañamiento para startups ya instaladas en La Rioja, centrada en su consolidación y crecimiento.

Una campaña de atracción dirigida a captar proyectos nacionales e internacionales interesados en implantarse o expandirse en el territorio riojano.

Gracias a esta doble estrategia, el programa ha conseguido tanto acompañar e impulsar a 24 proyectos riojanos en sus desarrollos con más de 600 horas de mentorías y 120 horas de formación, así como informar a más de 100 iniciativas interesadas en implantarse en La Rioja.

El acto continuó con las ponencias de Laura Urbieta Núñez, secretaria general en AEI AERTIC, y la mesa redonda sobre innovación con la moderación de Alberto Calvo Ibarreche, consultor de Comunicación, y la participación de Francisco Javier Ridruejo Pérez, director general para la Sociedad Digital en Gobierno de La Rioja; León Arnedo Piqueras, CEO de Cesens; y Juan Martínez Nájera, CEO de The Wombat Company.

"El futuro es esperanzador en La Rioja: como Administración estamos haciendo las cosas para que sea más fácil para los emprendedores [...], intentando hacer todo lo posible para fomentar este ecosistema" comentó Ridruejo en una de sus intervenciones.

Finalmente, el evento concluyó la entrega de certificados a las startups participantes y se cerró con un networking interesante entre todos los asistentes, que propició el intercambio de ideas, la creación de sinergias y nuevas colaboraciones entre los distintos agentes del ecosistema emprendedor riojano.

Sobre el Programa de Aceleración Tech FabLab La Rioja Impulsado por ADER y desarrollado por Tech FabLab La Rioja, el programa tiene como finalidad potenciar la innovación, la competitividad y el desarrollo del tejido empresarial riojano, apoyando tanto a startups locales como a nuevas iniciativas interesadas en establecerse en la comunidad.