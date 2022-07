Las actuaciones de Nuria Culla y Topo Covers cierran este viernes el festival musical 'Desenchufados 2022'

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante donostiarra, Nuria Culla, y el joven riojano, Topo Covers, componen el cartel de conciertos con el que se cerrará este viernes el festival 'Desenchufados'. Las actuaciones se celebrarán al aire libre en la calle Once de Junio.

A las 19,00, tocará como telonero Topo Covers. Este joven riojano, desde bien pequeño se sintió atraído por la música y con 10 -12 años empezó a aprender guitarra. No le gusta clasificarse en ningún género musical, porque está abierto a todo tipo de aventuras. Se considera cantante de ducha, un loco amante de la música; con zarpas de topo cuando agarra una guitarra. Le gusta tocar y transmitir para vivir con, a través y gracias a la música.

El festival 'Desenchufados 2022' se cerrará con la actuación de la cantante y compositora donostiara Nuria Culla (hasta hace poco conocida con el nombre artístico Autumn).

En 2013 empezó a actuar como solista, introduciéndose en otros estilos algo indefinidos, entre indie-pop y folk alternativo, y realizando versiones de artistas diferentes, tanto de esos estilos como otros más cercanos al rock, jazz... Ha actuado en locales y festivales del País Vasco y alrededores (Stop War, Musikaren Eguna de Fnac...), así como eventos de Donostia 2016, Olatu Talka, Donostia Kultura...

En septiembre de 2018 publicó su primer EP 'Lluvia de marzo en Venecia' compuesto de cuatro canciones. Un año después lanzó un single titulado 'Ya no estás'. Ambos proyectos fueron realizados en solitario, con guitarra y voz. En 2021 se estrenó con un nuevo formato de grupo (guitarra eléctrica, teclado, bajo y batería), con su nueva canción, 'I used to' y dando un nuevo enfoque a la música que había hecho anteriormente: influencia de jazz, más colores y toques eléctricos. Unos meses después también salió a la luz 'Casi nada' en el mismo formato y con un videoclip acorde al mensaje del tema.

Actualmente, además de dar conciertos con el nuevo grupo, sigue trabajando en sus canciones para adaptarlas a este nuevo formato y continúa componiendo a la vez que se forma en Musikene en los estudios de canto jazz.

El festival 'Desenchufados 2022' ha contado también con los conciertos de Paipo, N de Nico, Ockami y Lou Cornago.

Desenchufados es una iniciativa más de las que el Ayuntamiento organiza para que la juventud de Logroño disponga de alternativas de ocio adecuados como consumidores de cultura, pero también como creadores ofreciéndoles espacios para que puedan mostrar sus trabajos y propuestas a la ciudadanía.

Con el fin de promocionar a músicos jóvenes y de amenizar el Centro Histórico con música el Ayuntamiento de Logroño ha programado esta nueva edición del festival, con seis conciertos: tres de bandas experimentadas y vinculadas a Logroño o La Rioja, y otros tres conciertos de solistas jóvenes que actuarán como teloneros.

Estos conciertos, junto con el festival Barullo, el Gota Music, Fase C, el Parrilla, las Becas Inicia y la Feria Pop up son algunas de las propuestas que se desarrollan desde la Unidad de Juventud para que la juventud tenga su espacio creativo y disponga de las mejores oportunidades para impulsar su trayectoria.