Actualidad Económica y TELVA premian a las Mujeres Empresarias en La Rioja

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Actualidad Económica y TELVA han entregado este jueves los Premios a las Mujeres Empresarias en La Rioja, unos galardones que reconocen a las mejores directivas y profesionales de la región, durante un acto presidido por Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja.

Al evento también han asistido la presidenta del Parlamento autonómico, Marta Fernández; la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, además de relevantes autoridades y personalidades de la esfera política, económica y social de la región.

En esta octava edición de los galardones han sido reconocidas Cristina Forner, presidenta de Bodegas Marqués de Cáceres; Silvia Hernández, directora general de Calzados Pitillos; Marta Castroviejo, doctora en bioquímica y dietista, y Erika Jiménez, Valeria Villamor y Raquel de Ángel, creadoras de Arco for Her.

La directora de TELVA, Olga Ruiz, y el director de El Mundo, Joaquín Manso, acompañados por la subdirectora de la revista, Lucía Francesch; el adjunto al director del periódico y responsable de Actualidad Económica, Francisco Pascual, y el director comercial de Unidad Editorial, Rafael Serrahima, han sido los encargados de recibir a los invitados al evento.

Ha estado conducido por la periodista de la televisión riojana Elsa Martínez y ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum con el patrocinio de CaixaBank y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

LABOR Y GENEROSIDAD DE LAS PREMIADAS

Durante su intervención, Gonzalo Capellán ha destacado la labor y generosidad de las premiadas y se ha referido a aquellas empresas familiares de la región que ya cumplen 100 o 150 años con varias generaciones e historias en las cuales "siempre aparecieron mujeres, abuelas y madres, que fueron fundamentales o que incluso asumieron las riendas, pero no eran visibles", y ha afirmado: "El hecho de que hoy sean ellas las que lideran iniciativas y empresas marca el grado de progreso de la sociedad riojana".

"La Rioja tiene muchas cosas, gente espectacular, territorios y paisajes únicos, pero tiene también una marca que no sabemos el activo intangible tan valioso que es", ha expresado el presidente, quien se ha referido a su visita a Anuga, la feria de alimentación más grande del mundo, en la que "casi 20 empresas riojanas han luchado y competido con la marca Rioja asociada a calidad, prestigio y excelencia".

"Talento, ilusión, pasión, esfuerzo y conocimiento siempre llevan al éxito", ha enfatizado Capellán y ha animado a "seguir trabajando con esperanza, por el futuro": "Al igual que generaciones de padres y abuelos que lucharon y sacaron adelante las empresas de esta región y sus productos, estoy seguro de que nosotros, con más medios, posibilidades y formación que ellos, seguiremos haciendo de La Rioja una gran región que se proyecte a todo el mundo".

Por su parte, Joaquín Manso ha afirmado que "uno de los grandes pasos adelante de nuestro tiempo es la presencia protagonista de la mujer en los liderazgos transformadores. Aquí, enólogas al frente de la calidad, ingenieras que digitalizan viñedos, emprendedoras en calzado, diseño, agroalimentación, economía circular y tecnología aplicada".

"LA MARCA RIOJA TAMBIÉN SE ESCRIBE EN FEMENINO"

"Hoy, la marca La Rioja también se escribe en femenino, con rigor, con cercanía y con ambición serena". "Somos conscientes de los retos que afronta una economía exportadora como La Rioja, pero sabemos también que ninguna tierra como ésta va a saber mejor cómo abrirse al mundo, encontrar caminos y nuevos mercados", ha señalado el director de EL MUNDO.

"Si algo me ha conmovido especialmente en la andadura de estos premios es el espacio que en buena parte de sus discursos dedican las premiadas a hacer memoria y a honrar el recuerdo", ha confesado Olga Ruiz durante su intervención, y ha destacado el valor e importancia de ese recuerdo a aquellos -padres, jefes, profesores, compañeros...- que "las alentaron a atreverse a emprender un camino, a pesar de que para ellas era desconocido", y a quienes "las empujaron a enfrentar los obstáculos y los miedos, a caminar solas, al menos un tiempo", ha concluido la directora de TELVA.

PREMIOS MUJERES EMPRESARIAS EN LA RIOJA

Esta edición de los Premios a las Mujeres Empresarias ha reconocido con el Trofeo Mejor Trayectoria Empresarial a Cristina Forner. La presidenta de Bodegas Marqués de Cáceres, una de las personas más influyentes y respetadas del mundo del vino, asumió el cargo en 2007 e inició en ese mismo año la expansión del Grupo fundado por su padre, Enrique Forner, en 1970.

Asimismo, ha sido distinguida como Mejor Directiva Silvia Hernández, directora general de Calzados Pitillos y creadora de la fundación Francisca Bretón en memoria de su madre. La hija del fundador de esta firma de calzado made in Spain, ha impulsado la renovación de la imagen y la expansión de la compañía creada en Arnedo en 1981, y cuyas señas de identidad han sido siempre producción artesanal, comodidad y calidad y buen precio.

Por su parte, Marta Castroviejo ha sido elegida por el jurado con el galardón al Impacto Social. Esta doctora en bioquímica, biología molecular y biomedicina, biotecnóloga, inmunóloga, dietista- nutricionista y atleta es experta en salud femenina y alimentación y tanto en su consulta como a través de la divulgación en redes sociales, seminarios y congresos trabaja para mejorar la calidad de vida de las mujeres y ayudar a mantener una vida sana y activa.

Por último, las creadoras de la aplicación móvil Arco for Her, Erika Jiménez, Valeria Villamor y Raquel de Ángel, han sido reconocidas con el Premio Mejor Empresaria Innovadora, por este proyecto que nació en el colegio La Enseñanza de Logroño con su profesor Carlos Lorente. El objetivo de este sistema de aviso es crear una herramienta que permita mejorar la situación de las víctimas de violencia de género y prevenir la violencia sexual.

El jurado de los Premios ha estado compuesto por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social; María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit; Amparo Moraleda, vicepresidenta de CaixaBank; Luis Carvajal, socio en Egon Zehnder; Aurora Catá, consejera independiente de Repsol y Banco Sabadell; Olga Ruiz, directora de TELVA, y Francisco Pascual, adjunto al director de EL MUNDO y responsable de ACTUALIDAD ECONÓMICA.