El acusado de homicidio en el siniestro mortal en Nalda dice que no recuerda "nada del viaje y del accidente"

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado de homicidio doloso tras el siniestro mortal, ocurrido el 27 de julio del 2018 en la Nacional-111 a la altura de Nalda, ha manifestado en su declaración en el juicio, que se desarrolla desde el pasado miércoles, que no recuerda "nada del viaje y del accidente".

D.S, que se enfrenta a trece años (siguiendo la petición del fiscal) y quince (que le solicita la acusación particular) de cárcel ha testificado una vez que se han practicado todas las pruebas, tal y como solicitó su abogado.

Ha asegurado que no recuerda "nada del viaje entero", a pesar de que lo ha intentado, porque sufrió en el mismo un traumatismo craneoencefálico que le llevó a estar en coma 22 días.

No obstante, sí recuerda que la noche anterior había estado bebiendo, hasta las cuatro y pico de la mañana, pero ese mismo día no probó el alcohol.

También recuerda que le había "robado el coche" a su padre y, esa mañana, le llamó para intentar hacer las paces por una discusión que habían tenido pero no le contó que le había cogido el coche, para que "no se cabreara".

Su intención, ha dicho, era volver de Soria a Logroño pero no había tomado una decisión acerca de qué iba a hacer ese día después de llegar a Logroño, donde vivía el padre en un piso alquilado. Sólo aparcar el coche y hacer las paces con su padre.

Preguntado acerca de por qué les dijo a la psicóloga y trabajadora social que su padre le había reclamado que le devolviera el coche ha dicho que le entenderían mal.

Más adelante también ha negado decirles que vivía en Segovia: "Hasta en dónde vivía se han equivocado", ha dicho.

Con respecto a si tenía intenciones suicidas, como declaró una exnovia, ha manifestado: "Yo jamás lo he dicho". En cuanto al consumo de drogas ha dicho que era "esporádico".

La abogada de la acusación particular ha querido saber por qué, en el transcurso del juicio, ha gesticulado tanto si no recuerda nada del viaje, ante lo que él ha pedido perdón por los gestos.

También a preguntas de ésta ha dicho que ahora le da "terror conducir".

La abogada, por último, ha referido cómo en su informe la psicóloga y la trabajadora social han manifestado que tiene "un nivel altísimo de simulación de síntomas".

Ya a preguntas de su abogado de la defensa, ha dicho que siente mucho la muerte del joven, de 31 años, que falleció en ese accidente. "Me causa angustia y depresión, eso no se me va a pasar", ha asegurado.

Ha relatado cómo convive con su padre, con el que ha cambiado su relación, no se droga y se encarga de limpiar la casa y hacer comidas, intentando "cuidar lo mas que" puede a su padre.

Tras la sesión de hoy, el juicio continúa el lunes con los informes finales. La previsión es que el martes el magistrado juez entregue al jurado popular el objeto de veredicto para que decida la culpabilidad, o no, de acusado.