Acusados de vender droga en su domicilio aceptan dos años aunque la condena queda supendida

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos acusados de vender droga en su domicilio, y cuyos hechos ha juzgado hoy la Audiencia Provincial, han aceptado dos años de cárcel cada uno, aunque la condena queda suspendida durante cinco años con la condición de no delinquir durante ese período de tiempo.

Los dos encausados, A.V. y L.L, a los que el Ministerio Fiscal pedía tres años y medio de cárcel, imputándoles un delito contra la salud pública, deberán pagar una multa de 194,95 euros.

Según relata el escrito de acusación, el 4 de abril del 2019 la Policía Local vigilaba calle Doce Ligero de Logroño donde ambos acusados tenían su domicilio.

En un momento dado, vieron salir a un "conocido consumidor" de droga tras haber estado unos minutos en el interior. Le interceptaron 4,72 gramos de THC (con una pureza del 12,4 por ciento) y con un valor en el mercado de 23,78 euros.

Al día siguiente, sobre las 15:20 horas, se encontraban vigilando la misma zona cuando vieron a un hombre esperar a la entrada del inmueble y realizar una llamada por el móvil. Momenos después, salió A. V. y le entregó "un objeto pequeño" a cambio de un billete.

De nuevo, la policía interceptó lo que el acusado le había entregado y resultó ser 0,22 gramos de cocaína, con una pureza del 72,7 por ciento y un valor de 21,57 euros.

Ese mismo día, sobre las 19:00 horas, uno de los acusados salió y se acercó a un hombre que se encontraba esperando y le dio una bolsa a cambio de un billete y se fue. En concreto se trataba de 3,89 gramos de THC con una riqueza del 16,4 por ciento y con un valor de 19,60 euros.