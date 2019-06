Adicae La Rioja sostiene que Ley de Crédito Inmobiliario que entra en vigor este domingo "no satisface a nadie"

Publicado 15/06/2019 12:01:50 CET

LOGROÑO, 15 Jun.

El técnico de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) La Rioja, Francisco Sánchez, ha valorado la entrada en vigor este mismo domingo, 16 de junio, de la Ley de Crédito Inmobiliario y ha lamentado la incertidumbre que va a generar tanto en la banca como en los consumidores: "Al fin y al cabo es una ley que no va a satisface a nadie. A nosotros, a los consumidores, nos hubiera gustado cambiar las bases de la ley hipotecaria anticuada del siglo XIX".

La asociación considera que el posible beneficio de la ley puede quedar en "papel mojado" dependiendo de la interpretación que pueda hacer la banca de la misma. Ante esta indecisión, Adicae, no obstante, ha anunciado que hará "todo lo posible" para que la ley se cumpla y ha anunciado la creación de un Observatorio permanente para el seguimiento de la nueva oferta hipotecaria y el cumplimiento de las obligaciones que la regulación impone a los bancos. También recogerá todas las reclamaciones de los consumidores.

En paralelo con la organización a nivel nacional, ha anunciado que se mantendrá "una ronda de contactos con notarios y registradores para evaluar la aplicación práctica del papel que, con las nuevas previsiones, pueden jugar para los derechos de los consumidores".

También hará lo propio con el sector bancario y el de los intermediarios de crédito. "Queremos hacer un llamamiento a los supervisores, a los notarios, registradores que tuvieron en la anterior etapa una complicidad reprochable con los abusos bancarios", ha señalado Sánchez.

Por todo ello, Adicae hace un llamamiento a los consumidores para que acudan a informarse a esta asociación o a organismos independientes que no estén ligados a la comercialización de hipotecas: "El consumidor debe saber que el crédito inmobiliario es la mayor deuda que va a contraer en toda su vida y por ello debe informarse y estar asesorado de todas las posibilidades que puede manejar".

Francisco Sánchez ha anunciado que Adicae presentará en los próximos días una guía para el consumidor sepa cómo debe afrontarse a la contratación de hipotecas en este nuevo marco, y un decálogo de advertencias y recomendaciones.

El técnico de Adicae La Rioja ha indicado las siguientes consideraciones generales sobre la nueva Ley: "Con esta ley no se produce el cambio radical que necesitaba el consumidor. La protección al usuario se queda corta: es una oportunidad perdida pese a las mejoras que se han realizado. Tenemos mucha incertidumbre de cómo funcionará cuando entre en vigor. No debemos olvidar que la ley reorienta el mercado hacia las hipotecas a tipo fijo (como de hecho ya está haciendo la banca). Pero si bien desde Adicae no nos oponemos a los tipos fijos, como en la actualidad está el Euribor en negativo, los actuales tipos fijos son demasiado altos y como consecuencia se está privando al consumidor de un ahorro necesario y finalmente esta ley tampoco acaba con las engañosas hipotecas a tipo mixto, que lamentablemente cada vez tienen más peso en el mercado".

Sánchez marca como puntos positivos de esta nueva ley que "desaparece la cláusula suelo; se clarifica el reparto de gastos; mejora la transparencia y la información al consumidor porque el banco está sujeto y estamos hablando de un contrato bilateral donde el consumidor puede elegir y se puede defender".

Paralelamente los aspectos negativos de la misma son: "El aumento de los impagos para que se lleve a cabo el vencimiento anticipado es insuficiente. La norma da libertad a la banca para seguir cobrando comisiones de apertura y productos vinculados aunque se "prohíben con carácter general". Permite a la banca cobrar comisiones por amortización anticipada en las hipotecas a tipo fijo (del 2 y el 1,5 por ciento), si bien en el tipo variable son casi nulas. Los intereses de demora son de 3 puntos frente a los 2 que ha dictado el Supremo. Y la nueva ley está pensada para los fraudes del pasado pero no los del futuro: ataja las cláusulas suelo y los gastos pero no tiene en cuenta las demandas que ya están empezando a entrar en los juzgados como comisiones de apertura, intereses de demora o comisiones por amortizaciones de la hipoteca".