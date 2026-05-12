Adjudicada por 8,96M la ampliación del CIBIR+ con nuevas unidades de investigación clínica, innovación y preclínica

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LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha informado al Consejo de Gobierno de la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, por parte de la Fundación Rioja Salud.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha detallado que la actuación ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CJM Obras y Gestión Sostenible, S.L., Altuna y Uria, S.A. y Nuevo Sistema Modular, S.L., por un importe total de 8.961.721,01 euros (IVA incluido) distribuido en dos anualidades: 4.002.135,77 euros en 2026 y 4.959.586,69 en 2027.

Esta adjudicación supone "un impulso definitivo" -prosigue- para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de investigación sanitaria en nuestra Comunidad.

El contrato contempla la ejecución de la fase III de la Unidad de Investigación Clínica (UIC), así como la creación de una Unidad de Innovación Sanitaria (UIS) y una Unidad de Investigación Preclínica (UIP), ampliando y potenciando las capacidades del CIBIR.

El desglose económico de las principales actuaciones (con IVA incluido) que establece el contrato es el siguiente:

Redacción del proyecto: 431.970,01 euros.

Obras de impermeabilización, urbanización y protección: 792.754,16 euros.

Unidad de Investigación Clínica (UIC): 2.777.410,38 euros.

Unidad de Innovación Sanitaria (UIS): 1.965.941,45 euros.

Unidad de Investigación Preclínica (UIP): 2.993.645,00 euros.

El plazo total de ejecución será de 15 meses, incluyendo tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras.

FORTALECER CAPACIDADES

Tal y como se informó en la presentación del proyecto del denominado CIBIR+, el Ejecutivo regional busca fortalecer las capacidades del modelo integral de ciencia, tecnología e innovación en el ámbito sanitario, mediante el desarrollo de infraestructuras avanzadas de investigación.

Tanto es así que, con esta actuación, se refuerza la apuesta por la investigación biomédica y la innovación sanitaria, reforzando así centro como un referente en el desarrollo de conocimiento y tecnología aplicada a la salud que redunde, en última instancia, en una mejor atención a los pacientes con una inversión total prevista en este proyecto que superará los 12,8 millones de euros al sumarse otras partidas como el equipamiento.

FINANCIACIÓN

El proyecto está financiado en parte con fondos propios del Gobierno de La Rioja, consignados en los presupuestos autonómicos, en una cantidad que ronda los 6 millones de euros y que permitirá hacer realidad el nuevo CIBIR+ y consolidar esta infraestructura estratégica.

Además, en sus primeras unidades dispondrá de 1,8 millones de euros procedentes de fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) de la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III para la creación de unidades de investigación clínica. Por su parte, las dos unidades que entrarán en funcionamiento el próximo año serán financiadas con 5 millones de euros procedentes del Programa FEDER La Rioja 2021-2027.

El crecimiento del CIBIR+, que contará con una superficie de 2.441 metros cuadrados ejecutada mediante un sistema de construcción industrializada, llevará aparejado un aumento de la plantilla de Fundación Rioja Salud. Desde su entrada en servicio en 2007, Fundación Rioja Salud ha pasado de 153 a 292 profesionales, con una previsión de alcanzar los 320 investigadores, asistenciales y técnicos a lo largo del presente año 2026, lo que representa un incremento superior al 100%.

UNIDADES AL SERVICIO DEL AVANCE CIENTÍFICO E INNOVADOR

La adjudicación del proyecto y la obra de la ampliación del CIBIR conllevará la entrega de tres unidades funcionalmente independientes, que serán incorporadas progresivamente entre 2026 y 2027:

-Unidad de Investigación Clínica, con fecha prevista de finalización para el 31 de diciembre de 2026. Estará orientada a la investigación transversal y al desarrollo de ensayos clínicos en fases I, II, III y IV. Esta unidad se suma a las ya existentes de ensayos clínicos oncohematológicos en fases tempranas y de investigación clínica de Atención Primaria.

-Unidad de Innovación Sanitaria, que comenzará su actividad en 2027 y se centrará en la evaluación tecnológica, la optimización de procesos innovadores y la transferencia del conocimiento al sistema sanitario.

-Unidad de Investigación Preclínica, que también entrará en funcionamiento en 2027 y que permitirá avanzar desde la investigación básica hasta modelos preclínicos. Diseñada en colaboración con todos los grupos científicos del CIBIR, esta unidad reforzará la investigación trasnacional e incluirá instalaciones de vanguardia como un laboratorio de última generación y salas blancas para cultivos celulares.