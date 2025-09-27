Adjudicadas obras de refuerzo de firme en Torrecilla en Cameros por 250.000 euros

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado las obras de refuerzo de firme en Torrecilla en Cameros por 250.243,67 euros, y un plazo de ejecución de tres meses, a la empresa Ismael Andrés S.A.

A través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, El Ejecutivo de Capellán ha impulsado las obras de refuerzo de firme de dos tramos de carretera urbana en Torrecilla de Cameros, pertenecientes a la red autonómica, con el objetivo de mejorar la seguridad del tráfico rodado y peatonal.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, los trabajos, que incluyen mejoras de firme, drenaje y señalización, ocuparán una longitud aproximada de 1,8 kilómetros, que abarcan del P.K. 0+000 al P.K. 0+350 de la carretera LR-330, y del P.K. 19+500 al P.K. 21+030 de la carretera LR-340.

La calzada actual, ejecutada con aglomerado asfáltico, ha explicado, presenta avanzados problemas de agotamiento, roturas y envejecimiento generalizado que provocan incomodidad en la rodada.

Por este motivo, se procederá al fresado completo del firme y al posterior extendido y compactación de una nueva capa de rodadura de 5 centímetros de espesor medio con mezcla bituminosa en caliente.

En un pequeño tramo del centro de la localidad se imprimirá la mezcla posteriormente para darle aspecto de calzada de adoquín.

Además, se ejecutará la limpieza de rigolas, obras de fábrica y caños para mejorar el desagüe en caso de lluvia, así como la renovación de la señalización horizontal y vertical, y de los elementos de balizamiento.

El tramo de la LR-330 que será objeto de actuación se encuentra entre la N-111 y la rotonda de la entrada de la localidad, y el de la LR-340 se sitúa entre la citada rotonda y el final de la localidad de Torrecilla en Cameros, por su travesía.

Este proyecto se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja con la actualización de las infraestructuras viarias, con especial atención al medio rural, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, así como las comunicaciones del territorio riojano para seguir avanzando en la lucha contra la despoblación.