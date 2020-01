Adra impulsará nuevos proyectos en el medio rural con 500.000 euros

Publicado 03/01/2020 17:36:54 CET

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) ha puesto en marcha la nueva convocatoria de ayudas del enfoque Leader para 2020 con un presupuesto de 500.000 euros para el impulso de nuevos proyectos que se presenten para la convocatoria de 2020. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2020, a las 14,00 horas, en el que se podrán acceder a estas ayudas que están enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020.

Los porcentajes de subvención serán de un 40 por ciento, como máximo, para los proyectos productivos, y de un 80 por ciento, como máximo, para los no productivos. Además, el importe máximo de la ayuda por promotor y convocatoria es de 75.000 euros, en los proyectos productivos, y de 60.000 euros, en los no productivos. El plazo de ejecución y de justificación de los proyectos será hasta el 30 de junio de 2021 y su 'no compromiso' supone la pérdida de la ayuda.

ADRA

ADRA es la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta y uno de los tres grupos de acción local que gestionan las ayudas de las medidas del LEADER del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja (que en la actualidad se encuentra en el periodo 2014-2020), dirigidas a promover y fomentar el desarrollo social, especialmente en el medio rural.

Dentro de los tipos de proyectos que optan a estas ayudas, productivos (promovidos por empresas y entidades privadas principalmente) y no productivos (sin ánimo de lucro), ADRA siempre ha apostado prioritariamente por los primeros, con el objetivo de generar riqueza y empleo más directamente y a más corto plazo.