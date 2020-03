La AEMET prevé una primavera cálida y con precipitaciones de carácter normal en La Rioja

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primavera comenzará el próximo 20 de marzo y desde la AEMET pronostican que, en el caso de La Rioja, el trimestre abril-mayo-junio será cálido, al igual que para el resto de España, aunque las temperaturas más altas se podrían dar en las dos mesetas. Respecto a las precipitaciones se prevé un carácter normal para casi toda España.

Con respecto al invierno que está a punto de terminar, desde la AEMET señalan que en España "hemos tenido anomalías positivas para toda la península, siendo entre 2 y 3 grados por encima en el centro peninsular. La precipitación ha sido inferior a lo normal salvo en las zonas próximas a la costa mediterránea".

El invierno ha sido en su conjunto húmedo próximo a normal, con una precipitación media sobre España de 192 mm, un 4 por ciento por debajo del valor medio del trimestre según el periodo de referencia 1981-2010.

Destacar la borrasca Gloria (19-23 enero 2020) que dejó destrozos muy cuantiosos en el litoral catalán, valenciano y balear. El delta del Ebro sufrió la inundación de 3 000 hectáreas.

En La Rioja, el año agrícola (del 1 de septiembre al 31 de agosto) presentó un valor promedio en precipitaciones del 109%, oscilando entre el 66% de Rincón de Soto y el 145% de Cenicero.

Las anomalías térmicas del pasado trimestre tuvieron un valor medio para toda La Rioja de +2ºC, componiendo un carácter MUY CÁLIDO al conjunto estacional.

Los porcentajes de precipitación acumulada presentan para el conjunto de La Rioja un valor promedio del 79%, resultando un carácter pluviométrico SECO.

En general, el mes de diciembre en La Rioja tuvo un carácter MUY CÁLIDO, especialmente en la sierra de La Rioja Alta. El promedio de las anomalías fue de +1,8º C, oscilando entre valores de +1,4º C en Cenicero, Calahorra y Alfaro y de +2,8º C en Valdezcaray. El comportamiento pluviométrico fue NORMAL.

Por su parte, el porcentaje de precipitación promedió un 82% con respecto a valores normales de referencia, con un rango que osciló entre el 52% en Rincón de Soto y el 141% en Anguiano.

Enero tuvo un carácter NORMAL en temperaturas. El promedio de las anomalías fue +0,1º C, oscilando entre valores de -0,8º C en Calahorra y 0,9º C en el embalse de Mansilla y Anguiano-Valvanera. El comportamiento pluviométrico fue NORMAL, con un promedio del 102% respecto a los valores de referencia.

Osciló entre el 69% de Anguiano-Valvanera y el 129% de Nájera.

Febrero tuvo un carácter MUY CÁLIDO. El promedio de las anomalías fue de 3,4ª C, oscilando entre valores de +2,1º C en Alfaro y de 5,1º C en Ezcaray-Valdezcaray. El comportamiento pluviométrico fue MUY SECO. El porcentaje de precipitación promedió un 14% con respecto a las normales, oscilando entre el 5% en Cornago y el 31% en Santo Domingo.

Destacar como efemérides en La Rioja, que este febrero ha sido el que ha tenido la temperatura media más alta de la serie de referencia en las estaciones automáticas de AEMET en Valdezcaray, Haro, Anguiano, Nájera, Cenicero, Enciso y Alfaro.

También ha sido protagonista por ser el febrero de precipitación mensual mínima en Valdezcaray, Haro, Anguiano, Nájera, Cenicero y Alfaro, siendo Valdezcaray efeméride absoluta. Por el lado contrario, aunque ya en marzo, el 17 ha registrado efemérides de precipitación máxima en 24 horas en Agoncillo, Valdezcaray, Haro, Anguiano, Nájera, Cenicero y Alfaro, siendo Alfaro efeméride absoluta.

Por último, Valdezcaray registró una racha de 179,6 km/h el 21 de diciembre de 2019, efeméride absoluta.

PRONÓSTICO PARA LOS PRÓXIMO SIETE DÍAS

En La Rioja nos esperan para los próximos 7 días temperaturas máximas entre 14 y 20ºC en el Valle del Ebro, destacando máximas de unos 19ºC el miércoles 18 y jueves 19. Anguiano y Enciso unos 4ºC menos, y Valdezcaray unos 8ºC menos.

Respecto a las precipitaciones, aumenta la probabilidad a partir del sábado, y éstas podrían continuar el domingo y lunes, pero con intensidad débil, y en forma de lluvia salvo en las cotas más altas de la Ibérica Riojana.

Tanto la última semana de marzo como la primera de abril, se esperan valores próximos a los normales en La Rioja, en temperatura y precipitación.