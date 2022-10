Afiliados PP riojano critican candidato "unilateral" de la dirección e insisten en pedir "que se celebre congreso"

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de afiliados del PP de La Rioja se han concentrado esta tarde frente a la sede del partido en Logroño, donde se está celebrando la reunión del Comité Ejecutivo Regional, criticando la decisión "unilateral" de la dirección nacional y regional 'popular' de escoger un candidato para encabezar la lista a las elecciones autonómicas de mayo y reclamando, una vez más, "que se celebre el congreso" de la formación.

En la reunión del Comité se va a votar la candidatura de Gonzalo Capellán para concurrir a las elecciones autonómicas de mayo, sin que se haya celebrado el correspondiente Congreso. Una decisión, conocida hace unos días, que ha cosechado numerosos apoyos de cargos públicos y ante la que renunció uno de los dos aspirante a ese puesto, Alfonso Domínguez.

El segundo aspirante, Alberto Bretón, no lo ha hecho, e incluso ha decidido no acudir hoy al Comité, argumentando, como ha podido saber Europa Press, que "no participaré en ninguna fórmula de elección que esté al margen de la voz de la militancia, y de lo reglamentariamente previsto en nuestros Estatutos".

Momentos después de iniciarse la reunión del Comité, el portavoz de los concentrados y afiliado del partido Óscar Reina, ha leído un comunicado ante los periodistas, en el que ha señalado que "lo que queremos mostrar es nuestro rechazo a este Comité Ejecutivo, que ha sido convocado para blanquear la decisión unilateral de la dirección nacional del PP de imponer a dedo a un candidato en La Rioja".

"Como afiliados, -ha continuado- no podemos tragar con este paripé montado solamente para dar una falsa sensación de legitimidad a quien ha sido elegido en un despacho en Madrid sin el aval de los afiliados y sin ninguna razón o argumento de peso que justifique esta decisión".

Así, ha afirmado que "quienes en los últimos días se han subido al carro por puro interés personal no pueden pedirnos que renunciemos a un derecho colectivo", recordando acto seguido que "el único derecho que tenemos como afiliados cada cuatro años es votar a nuestro presidente y candidato electoral".

Reina ha advertido que "se equivoca quien haya pensado que en una foto de 50 cargos en una votación pactada, como va a ser este Comité, va a ser lo mismo que la imagen de nuestro candidato arropado por los 2.500 afiliados en Riojafórum".

Y, por ello, ha subrayado que "queremos decirle a la dirección nacional y regional del PP que la unidad no se compra, la unidad se trabaja, y por lo visto y escuchado, nada se ha trabajado para unir a todos los cargos públicos del partido y a todos los afiliados en torno a un proyecto ganador".

De este modo, ha reclamado a la dirección nacional "lo que venimos reclamando desde que se creó este movimiento formado por casi 700 afiliados, pero que es un sentimiento común entre la militancia: que se convoque un Congreso Regional en el que se respete la voz de los afiliados para que La Rioja no sea una isla en España".

"No podemos ser la única comunidad donde no se ha celebrado o se vaya a celebrar un congreso. ¿Qué ejemplo de democracia estamos dando a los riojanos adoptando decisiones personalistas que solo benefician a unos pocos?", ha finalizado Reina, quien ha rechazado estar en la órbita de Bretón, señalando que "estamos en pro del afiliado, para conseguir cada uno al candidato que considere, pero para poder votar".