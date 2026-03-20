La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se incorpora al patronato de la Fundación Dialnet

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha formalizado su incorporación al patronato de la Fundación Dialnet en un movimiento que refuerza la presencia de instituciones clave del sistema científico español en el órgano de gobierno de la entidad.

De esta manera, la Fundación Dialnet afianza su estrategia para consolidar una red de alianzas con actores estratégicos del sistema universitario y científico iberoamericano.

La incorporación se ha materializado en una reunión celebrada en la sede de la Fundación Dialnet, en Logroño, con la participación de la directora de ANECA, Pilar Paneque.

De esta manera, la Fundación Dialnet da continuidad a una línea de trabajo orientada a ampliar y reforzar su patronato con entidades con capacidad de vertebrar el sistema de ciencia en España y toda Iberoamérica.

El objetivo es consolidar una gobernanza más abierta, más conectada con las grandes instituciones académicas, y el impulso de la transferencia del conocimiento.

La directora de ANECA, Pilar Paneque, ha subrayado que "la incorporación de ANECA al patronato de la Fundación Dialnet responde a una visión compartida sobre la importancia de contar con infraestructuras públicas, fiables y útiles para el sistema universitario y científico".

"Dialnet -ha añadido- desempeña un papel relevante en la visibilidad y trazabilidad del conocimiento, y para ANECA es importante apoyar un proyecto que ha mostrado su utilidad en la evaluación de la producción científica en el sistema estatal y que tiene un gran potencial futuro".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Dialnet, Eva Sanz Arazuri, ha señalado que "la entrada de ANECA en el patronato supone un paso importante en la evolución institucional de la fundación".

La presencia de ANECA, ha afirmado la también rectora de la UR, "fortalece el vínculo de Dialnet con el sistema de ciencia y con las políticas de evaluación y calidad, y nos ayuda a seguir construyendo una gobernanza más sólida, representativa y útil para el conjunto del ecosistema académico".

La directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López Tamayo, ha indicado que "entre los principales proyectos aprobados por el patronato para el año 2026 figura el avance en un sistema completo de gestión curricular, por lo que la incorporación de ANECA en los órganos de gobierno de la Fundación es clave para garantizar la alineación completa entre el desarrollo y los estándares del sistema nacional de evaluación y calidad".

La Fundación Dialnet refuerza así su posición como nodo de cooperación e interlocución institucional, consolidándose como una infraestructura estratégica para el sistema científico.

Además de la Universidad de La Rioja, en este ecosistema participan activamente organismos e instituciones como el Gobierno de La Rioja, el Instituto Cervantes, REBIUN y las recién incorporadas CRUE y ANECA, evidenciando un compromiso sostenido con el desarrollo, visibilización y transferencia del conocimiento.

INCORPORACIÓN DE CRUE AL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DIALNET

La incorporación de ANECA se suma a la entrada de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), aprobada en la reunión del patronato celebrada el pasado mes de febrero.

En aquella sesión, aceptó su incorporación a la fundación y designó como representante a José Capilla Roma, presidente de CRUE Digitalización.

La entrada de la CRUE y ANECA en el patronato encaja en el proceso de crecimiento institucional y de apertura a organizaciones que desempeñan un papel estructural en el sistema de ciencia.

La Fundación Dialnet refuerza así su posición como nodo de cooperación entre universidades, organismos de evaluación y agentes del conocimiento en su papel de infraestructura estratégica de ciencia.

ANECA ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) es el órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español con el fin de su mejora continua y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Trabaja en colaboración con las Agencias de calidad autonómicas como parte de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) para garantizar la calidad del sistema universitario en territorio español.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en 1994, y que, en la actualidad, está formada por un total de 77 universidades españolas de las cuales, 50 son públicas y 27 son privadas.

El Patronato de la Fundación Dialnet al que ahora se suma ANECA está conformado por instituciones del ámbito universitario, científico y público, con presencia de la Universidad de La Rioja, el Gobierno de La Rioja, CRUE, REBIUN, el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Logroño. La presidencia corresponde a Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja.