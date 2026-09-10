Agosto Clandestino concluye su programación de 2026: "un rotundo éxito" de organización y asistencia en su 22 edición

Agosto Clandestino cierra sus puertas 2026: "un rotundo éxito" de organización y asistencia en 22 edición - AGOSTO CLANDESTINO

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 22 edición del festival Agosto Clandestino-Poetas en La Rioja ha concluido su programación registrando "un rotundo éxito organizativo y de asistencia".

Del 23 de julio al 10 de septiembre, la cita estival coordinada por Ediciones del 4 de Agosto y la Asociación Cultural Planeta Clandestino ha vuelto a dinamizar el panorama cultural riojano, convirtiendo un año más a la región en un punto de encuentro imprescindible para la literatura contemporánea, la edición artesanal y la poesía en vivo.

A lo largo de más de un mes de actividad, el festival ha recorrido diversos espacios emblemáticos y culturales de La Rioja -como el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Espacio Odisea, la Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona, librerías como Santos Ochoa o sedes municipales en Laguardia, Haro y Villamediana de Iregua- reuniendo a destacadas voces del ámbito local, nacional e internacional.

Fiel a su sello de identidad y a su compromiso con la divulgación de la lectura, Agosto Clandestino ha mantenido una de sus señas más aplaudidas: la distribución gratuita entre los asistentes de los títulos publicados en la genuina Colección Planeta Clandestino, garantizando que la creación poética llegue de forma directa y sin barreras al público.

UNA EDICIÓN DIVERSA Y CON MIRADA TRANSVERSAL.

La edición de este año ha destacado por la variedad y solidez de sus propuestas.

Entre los hitos de esta entrega han figurado recitales y presentaciones de autores noveles y consagrados (como Gonzalo Peña, Nuria Ruiz de Viñaspre, Carmela Trujillo, Andrés García Cerdán, Almudena Sánchez, Álvaro Guijarro o Juan Antonio Tello, entre otros), maridados con iniciativas multidisciplinares que han abrazado el audiovisual, el cine y la autoedición.

Asimismo, la programación ha acogido celebraciones especiales, como el repaso a los 25 años de La traición en los colores (primer libro electrónico publicado en La Rioja), conectando la memoria poética y la antropología cultural con los nuevos lenguajes digitales y las nuevas generaciones de lectores.

UN PROYECTO COLECTIVO Y DESCENTRALIZADO.

Desde la organización valoran muy positivamente la respuesta de la ciudadanía y el ambiente de complicidad generado en cada uno de los actos.

Agosto Clandestino sigue demostrando que la poesía no es un género minoritario cuando se comparte en espacios vivos, cercanos y accesibles. Tras 22 ediciones, el festival mantiene intacto su espíritu guerrillero, independiente y apasionado, señalan desde Ediciones del 4 de Agosto.

El festival ha sido posible gracias a la organización de la Asociación Cultural Planeta Clandestino y Ediciones del 4 de Agosto, junto con el valioso apoyo y colaboración del Gobierno de La Rioja, el Instituto Riojano de la Juventud, la Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona, Santos Ochoa, la Asociación Riojana de Escritores, así como los Ayuntamientos de Haro y Villamediana de Iregua y diversos locales y espacios culturales colaboradores.