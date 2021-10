Agricultura contará con más de 94 millones para transformar el sector, impulsar investigación y apoyar la vivienda

El PP dice que "son malos y escasos", Cs que "fía todo a fondos europeos", IU están "decepcionados" y el PSOE que "son transformadores"

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, ha destacado que su departamento contará con 94,25 millones de euros en 2022, un 24 por ciento más, dirigidos, entre otras cuestiones, a "transformar el sector desde la sostenibilidad", así como a "impulsar la investigación e innovación" y a "apoyar la política de vivienda".

Hita se ha referido a estos aspectos en la comparecencia de prensa en el Parlamento de La Rioja para explicar las diferentes líneas de su Consejería en las cuentas públicas del próximo año. El apoyo a los regadíos, el impulso a la rehabilitación o seguir trabajando en el Parque Público de Vivienda, son otros objetivos resaltados por la consejera.

No ha obviado la "gran oportunidad" que supone para la región los fondos europeos de recuperación 'Next Generation' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, por los cuales "ya han sido repartidos por Conferencia Sectorial 12,26 millones de euros para nuestros sectores de actividad".

En su intervención, la consejera se ha referido a las partidas ligadas al crecimiento económico y la competitividad que cuentan con un presupuesto de 12,23 millones de euros, al que se debe añadir 29 millones de euros de las ayudas de la PAC, lo que suma 41,23 millones de euros. Además, se ha referido a que la partida de seguros agrarios aumenta 295.000 euros, un 9 por ciento, hasta los 3,6 millones de euros.

650.000 euros a actuaciones en campañas de saneamiento de la cabaña ganadera y apoyo a agrupaciones de defensa sanitaria animal, y las ayudas de mínimis, que aumentan un 41 por ciento.

INCREMENTO IMPORTANTE EN I+D

En materia de I+D, la consejera ha destacado que las cuentas "no tienen precedente, ya que incorporan una partida extraordinaria de 2,35 millones de euros, dentro del Plan de Transformación de La Rioja y las dos líneas de ayudas del Plan de Transformación del Gobierno de España, dotadas con casi 1 millón de euros, para un programa con un presupuesto total de 9,20 millones de euros, un 70,6 por ciento más que en el ejercicio anterior".

Entre los proyectos que se apoyará figura la cofinanciación al Plan Complementario de Ciencia y al Programa de Impulso de la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del Gobierno nacional para abordar la reconversión de la Estación Enológica de Haro, con 1,6 millones de euros. También ha destacado los 630.000 euros para continuar las obras de construcción del nuevo laboratorio regional en la Finca La Grajera.

Además, ha destacado el aumento del 10 por ciento a la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, que contará con 41,57 millones de euros, para desarrollo rural, despoblación y reto demográfico, infraestructuras rurales y calidad y promoción agroalimentaria.

IMPULSO DE REGADÍOS

En materia de regadíos, la consejera de Agricultura ha destacado que este área contará con un presupuesto de 7 millones de euros, para la implementación de nuevas tecnologías y energía fotovoltaica para la optimización del uso del agua, para asumir las bonificaciones de intereses financieros, y para cubrir los convenios que la Consejería de Agricultura se ha comprometido a suscribir con las dos comunidades de regantes, Uruñela y tramo III sector 3º de la margen izquierda del Najerilla.

También para las dos Comunidades de Regantes que obtendrán financiación de los presupuestos generales del Estado, San Asensio y Mabad Arnedo, entre otros.

Por otra parte, la consejera ha anunciado que se lanzará el nuevo programa de Becas Erasmus +, a través de un convenio de la Consejería de Agricultura junto a la Consejería de Educación y la Fundación de la Universidad de La Rioja, dotado inicialmente con 50.000 euros.

El Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) 2019-2023 contará con 10,5 millones de euros, de los cuales 4,5 millones irán destinados a la línea de ayudas de la OCM para la promoción en países terceros y 6 millones promoverán la reestructuración de viñedo e inversiones de las empresas del sector vitivinícola. Además, El Programa de Calidad y Promoción Agroalimentaria contará en 2022 con 7,7 millones de euros.

APOYO A VIVIENDA

Por otra parte, Hita se ha referido a los 28,4 millones de euros para

Política Territorial, Urbanismo y Vivienda en 2022, un incremento del 58,5 por ciento. Ha puntualizado que el Plan de Vivienda 2018-2021 está en fase de finalización y el próximo Plan 2022-2025, en plena elaboración, "regulará un nuevo paquete de ayudas estatales a la vivienda, adaptadas a la realidad, que el Gobierno de La Rioja comparte en su totalidad".

Con cargo al nuevo Plan de Vivienda, se recogerá un programa de rehabilitación para actuaciones de accesibilidad, con una convocatoria en 2022 con 5,25 millones de euros, así como ha puesto en valor que se "continuará reforzando al Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), a través de una ampliación de capital que asciende a 3,3 millones de euros, un 20 por ciento superior a la llevada a cabo en 2021 y que principalmente irá dirigida al refuerzo del Parque público en Alquiler del Gobierno de la Rioja y a la gestión de los programas sociales asociados a la vivienda".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha dicho estar "decepcionada" con el presupuesto porque "venir a presentar un presupuesto que lo tachan de social, y tener la competencia más social que es la vivienda, se produce una reducción con respecto al año pasado".

En materia de agricultura, ha criticado que hayan "desaparecido" partidas como el "ticket agrario", así como la del Observatorio del Precios, o en vivienda decaen "las formas alternativas de vivienda".

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha criticado que "se fía, prácticamente, todo el crecimiento a los fondos europeos, pero esperemos que lleguen y sobre todo que se ejecuten". Además, ha criticado que "quiénes aplican las políticas ven reducidos en varios millones de euros las trasferencias que se les van a hacer para aplicarlas".

El parlamentario 'naranja' ha señalado que el apoyo a las políticas de viviendas, especialmente a los jóvenes, "están descafeinado", y por contra ha puesto en valor el incremento del IRVI a vivienda social. En agricultura, ha "echado de menos" alusiones a 'Viñedos de Álava', "mayor apoyo a los ganaderos" y porque "se reduce el programa de frutas a los colegios".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Noemí Manzanos, ha señalado que son unos presupuestos "malos, escasos y que no se acercan ni de lejos a lo que necesita el campo riojano". "Son unos presupuestos que están mal dotados y no están bien desarrollados, porque no tapa los verdaderos problemas para la agricultura y ganadería riojana", ha añadido.

Manzanos también se ha referido a que "ponen trabas a las marcas de calidad, a las Denominaciones de Origen y a las Indicaciones Geográficas Protegidas", y finalmente, ha criticado que en reto demográfico y vivienda "todos los programas bajan"

Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputada, Sara Orradre, ha destacado que todas las áreas de este departamento se toman como "motores económicos de la región", para resaltar "una inversión sin precedentes en inversión, innovación y desarrollo", así como el apoyo a los regadíos. "Es transformado, extensivo en escenarios fundamentales para el crecimiento de La Rioja", ha añadido.

Para concluir, la parlamentaria socialista ha hecho referencia a vivienda con el "desarrollo del Plan de Vivienda, que ya se está elaborando", además del impulso a ayudas al alquiler y la "nueva inyección de estímulo al IRVI".